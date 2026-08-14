Alertan sobre riesgos del arco de Trump en Washington; la Casa Blanca defiende el proyecto

Un informe del Servicio de Parques Nacionales advirtió que el arco monumental de 76 metros de altura promovido por el presidente Donald Trump podría afectar la integridad histórica y el valor simbólico de decenas de monumentos y sitios emblemáticos de Washington, al modificar las relaciones visuales y espaciales que han definido ese paisaje durante décadas.

La Casa Blanca respondió que cumplirá con todos los requisitos legales y aseguró que la obra fortalecerá la experiencia de los visitantes.

La evaluación, publicada recientemente y divulgada por The Associated Press, concluye que la estructura alteraría un paisaje cultural de importancia nacional ubicado en el Corredor de Memorial Avenue, el eje que conecta el Monumento a Lincoln con el Cementerio Nacional de Arlington.

El documento sostiene que uno de los principales impactos sería la ruptura de la alineación histórica entre el Monumento a Lincoln, el Puente Memorial y Arlington House, antigua residencia del general confederado Robert E. Lee.

Recuerda que el diseño original de ese corredor buscaba unir “física y simbólicamente” al Norte y al Sur de Estados Unidos mediante una composición monumental que se extendía a lo largo del río Potomac.

Además de esa conexión histórica, el Servicio de Parques Nacionales identificó posibles afectaciones sobre otros espacios emblemáticos, entre ellos el National Mall, el Capitolio de Estados Unidos, el Monumento a Washington y el parque Lady Bird Johnson.

El proyecto ya había superado varias etapas del proceso de aprobación ante organismos federales integrados por funcionarios designados por Trump y sus aliados.

Pese a las advertencias, la administración republicana defendió la iniciativa.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, afirmó que el gobierno cumplirá con todas las exigencias legales durante la construcción y sostuvo que el monumento se convertirá en uno de los símbolos más representativos de Washington y del mundo.

Ingle aseguró que el arco mejorará la experiencia de quienes visitan el Cementerio Nacional de Arlington.

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