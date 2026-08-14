Arrestaron a corredor de Miami Hurricanes Jordan Lyle tras incidente agravado de tránsito

El corredor junior de la Universidad de Miami, Jordan Lyle, fue arrestado este jueves en el condado de Broward tras ser acusado de huida agravada y evasión de las fuerzas del orden público, según consta en los registros judiciales del estado de Florida.

Los cargos por fuga y evasión a alta velocidad constituyen delitos graves ante la ley. Asimismo, el deportista enfrenta una acusación adicional por delito menor relacionada con conducción temeraria.

“Estamos al tanto de un incidente que involucra al estudiante-atleta Jordan Lyle”, manifestó un portavoz de la Universidad de Miami mediante un comunicado divulgado por el Miami Herald. “A medida que el debido proceso legal siga su curso, no emitiremos más comentarios por el momento”, añadió el representante institucional.

Lyle, de 20 años de edad, fue ingresado en la prisión principal de la Oficina del Alguacil del Condado de Broward bajo una orden de arresto gestionada por el Departamento de Policía de Sunrise, recuperando su libertad horas más tarde tras fijarse una fianza acumulada de 55.000 dólares.

Durante la campaña anterior en calidad de sophomore, Lyle registró 108 yardas terrestres y una anotación en 35 acarreos, viéndose limitado a participar en únicamente seis encuentros a raíz de un esguince en el tobillo sufrido durante la victoria inaugural ante Notre Dame (27-24). En su año de novato (freshman), el corredor sumó 400 yardas en 54 acarreos y firmó cuatro visitas a la zona de anotación.

Originalmente reclutado desde el instituto St. Thomas Aquinas en Fort Lauderdale, Lyle figuró como el sexto mejor prospecto de su posición a nivel nacional según el portal especializado Rivals.

La Universidad de Miami afronta la temporada 2026-27 posicionada en el séptimo lugar del ranking nacional, tras concluir el curso previo con un balance de 13-3 y disputar el encuentro definitivo por el campeonato de los College Football Playoffs.

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