Jannik Sinner no participará en el Abierto de Cincinnati por lesión en la rodilla

En las últimas horas, el tenista italiano Jannik Sinner confirmó oficialmente que no competirá en el Masters 1000 de Cincinnati.

El número uno del mundo, a través de un escueto comunicado, confirmó que no estará debido a un problema en su rodilla derecha, contratiempo que lo sacó de su segundo torneo consecutivo. Pero ¿de qué se trata este inconveniente físico?

Jannik Sinner has withdrawn from the Cincinnati Open due to a right knee injury.



Wishing all the best to our 2024 champion and can’t wait to see you again next year! ?? pic.twitter.com/wYHY94viCE — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 9, 2026

Si bien no hay un parte médico oficial, el especialista Andrea Bernetti (Sociedad Italiana de Medicina Física y Rehabilitación) habló con el medio Il Mattino y explicó: “Podemos decir que cuando un tenista informa de un problema de rodilla sin haber sufrido un traumatismo agudo, como parece ser el caso de Sinner, probablemente se trate de una lesión por sobrecarga causada por las constantes tensiones, saltos, paradas, deslizamientos y cambios de dirección bruscos que exige el tenis moderno”.

Posteriormente, el médico continuó con su explicación en el portal: “Incluso sin conocer los detalles, que la elección de su equipo parece ser una de debida precaución, para evitar sobrecargar la rodilla y así, por un lado, controlar la carga y, por otro, seguir un protocolo terapéutico específico para llegar en la mejor condición posible para el US Open, ahora el evento más importante en su calendario, mientras que al mismo tiempo se preserva la articulación”.

Carlos Alcaraz tampoco jugará

El tenista español Carlos Alcaraz había anunciado hace unos días su retiro del Masters de Cincinnati, que está previsto del 13 al 23 de agosto, debido a problemas que ha venido presentando en la muñeca desde el pasado mes de abril.

La información la dio a conocer la organización a través de un comunicado en el que lamentó la ausencia de uno de los máximos exponentes del tenis en la actualidad.

Carlos Alcaraz has withdrawn from the Cincinnati Open.



Wishing all the best to our 2025 champion in his recovery process. Can’t wait to welcome you next year! ?? pic.twitter.com/Ls1PCFtCfk — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 4, 2026

“Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible”, afirmó el director del torneo, Bob Moran.

“Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro“, agregó el directivo, mientras que aseguró que harán lo posible por tener el mejor espectáculo para los amantes de este deporte.

Esta representa una dura baja para la competencia, debido a que el murciano es actualmente el subcampeón del torneo estadounidense. Recordemos que Cincinnati es uno de los torneos de preparación para el US Open, último Grand Slam de la temporada.

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