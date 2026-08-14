Decenas de agentes de ICE tienen historial de delitos sexuales y violencia (podcast)

Una lista de 59 agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza revela historial de delitos sexuales y violentos, lo que podría poner en peligro a inmigrantes que enfrentan operaciones lideradas por tales oficiales.

La cifra de agentes identificados con tal historial podría incluso ser mayor, según investigaciones de la Alianza de Inmigrantes de Ohio.

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La información fue revelada en el reporte “Caminan entre nosotros: lista de 59 agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza que abusaron sexual y esencialmente”.

Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza adelantó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ que la cifra de agentes podría superar los 100 oficiales con historiales que deberían impedirles trabajar en esa oficina federal de aplicación de la ley.

“El inquietante historial de violencia doméstica de David Brouillette no es inusual para un agente de ICE”, declaró Tramonte, sobre el caso del agente que disparó a Johan Sebastián, padre de familia de Biddeford, Maine. “Pero no tenemos forma de conocer la magnitud total del problema, porque la agencia ni siquiera revisa los registros de los tribunales de familia. Lo que sí sabemos es que los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza tienen un historial alarmante de abuso sexual y violento contra mujeres y niños, incluyendo a miembros de sus propias familias”.

Tramonte indicó que el Congreso debería aumentar el dejar de dar carta blanca a estas agencias y empezar a imponer orden y exigir responsabilidades.”

El informe advierte que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha flexibilizado los estándares de investigación, contratación y capacitación de agentes, además de “haber eliminado la rendición de cuentas y ha ampliado los tipos de tácticas peligrosas que los agentes están autorizados a usar para hacer cumplir las leyes civiles de inmigración”, lo que pone en peligro a las personas que detiene o se manifiestan por operativos.

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