¿Qué significa ser hispano en Estados Unidos? (podcast)

Los hispanos o latinos en Estados Unidos consideran que su identidad es importante sobre cómo se ven a sí mismos, según un reporte del Pew Research Center, pero destacan algunos elementos adicionales, incluida la diversidad de este grupo social.

“No existe una única visión sobre lo que esa identidad significa para sus vidas: algunos la ven como una fuente de conexión o ventaja, mientras que otros la asocian con obstáculos para progresar”, indica el reporte.

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La encuesta del Pew indica que el 61% de los hispanos afirmó que ser hispano “es una parte extremadamente o muy importante de cómo se perciben a sí mismos”.

“Al mismo tiempo, el 33% dijo que ser hispano perjudica mucho o poco su capacidad para progresar, mientras que el 26% dijo que ayuda mucho o poco y el 40% dijo que no influye en nada”, señala el reporte.

La inclinación política es un factor fundamental en la forma en que los hispanos se ven a sí mismos y cómo esto influye en su desarrollo personal y profesional.

También hay diferencias entre los hispanos inmigrantes y los nacidos en EE.UU., incluyendo a los de segunda generación y a partir de la tercera, aunque destaca también la discriminación que han enfrentado, ya sea por su apariencia o hablar en español.

“Aproximadamente un tercio (34%) afirma haber sufrido discriminación o haber sido tratado injustamente en los 12 meses previos a la encuesta debido a su origen hispano por parte de alguien que no es hispano”, indica el reporte. “Una cuarta parte o más afirma haber sido criticada por hablar español en público (29%), haber recibido la orden de regresar a su país de origen (26%) o haber sido insultada por ser hispana (25%)”.

Gabriel Piña, investigador sénior, y Mark Hugo López, director de Investigación sobre Raza y Etnicidad del Pew, ofrecieron a ‘El Diario Sin Límites’ detalles del reporte del Pew.

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