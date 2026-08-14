Decenas de tiburones muertos aparecen misteriosamente en playa de Nueva Jersey

Una escena inusual sorprendió este miércoles a residentes y visitantes de Sea Isle City, en la costa de Nueva Jersey: casi 30 pequeños tiburones muertos aparecieron dispersos a lo largo de una extensa franja de playa, un hallazgo que rápidamente despertó preguntas entre quienes caminaban por la zona

Según el New York Post, los ejemplares, identificados como tiburones cazón o dogfish, quedaron esparcidos a lo largo de unos 10 bloques. Michelle Greenling fue una de las personas que se encontró con los animales durante su caminata matutina y aseguró que la concentración de tiburones le pareció fuera de lo común.

“De repente, empiezas a ver una concentración de pequeños tiburones de arena”, relató Greenling a medios locales al describir el desconcertante panorama.

Los animales medían aproximadamente entre 3 y 5 pies de largo (entre 90 centímetros y 1.5 metros). Aunque pueden parecer pequeños frente a otras especies de tiburones, estos depredadores suelen desplazarse en grandes grupos que pueden reunir cientos o incluso miles de individuos.

¿Qué provocó la muerte de los tiburones?

Por ahora, no existe una explicación oficial sobre qué causó la muerte de los ejemplares encontrados en Sea Isle City. Sin embargo, un científico marino de Stockton University planteó una hipótesis que podría explicar por qué tantos animales terminaron juntos en la costa.

Stephen Nagiewicz señaló que una posibilidad sería que los tiburones hubieran sido capturados accidentalmente por pescadores y posteriormente devueltos al océano. Otra opción sería la pérdida accidental de una red que contuviera numerosos animales.

Según el especialista, los tiburones pudieron haber sido arrojados al agua después de quedar atrapados durante una jornada de pesca. Las corrientes y las mareas habrían hecho el resto, llevando posteriormente los cuerpos hacia la orilla.

La posibilidad de una enfermedad o contaminación del agua tampoco puede descartarse por completo, aunque Nagiewicz consideró menos probable esa explicación. Una intoxicación masiva, por ejemplo, podría haber afectado también a otros organismos o generado señales adicionales en el entorno marino.

Hasta el momento, no se ha informado de efectos sobre personas que hayan estado en contacto con el agua de la zona.

Una especie común en la costa de Nueva Jersey

Los tiburones cazón son habitantes relativamente frecuentes de las aguas frente a Nueva Jersey y de otras regiones de la costa oriental de América. Su presencia cerca de la costa aumenta durante los meses cálidos, cuando migran hacia el norte y se aproximan a zonas costeras.

Durante el invierno, en cambio, suelen desplazarse hacia el sur y aguas más profundas.

La especie también tiene una relación particular con la actividad pesquera. Debido a que suele alimentarse de cebos destinados a capturar otras especies, algunos pescadores la consideran una captura no deseada y la conocen informalmente como “pez basura”.

Ese fenómeno tiene consecuencias para sus poblaciones. Algunas comunidades de tiburones cazón han experimentado descensos debido a que los animales terminan atrapados accidentalmente como captura incidental, tanto en actividades comerciales como recreativas.

Las autoridades aún no determinan la causa

La aparición de los animales no significa necesariamente que exista un peligro para quienes visitan las playas de Nueva Jersey. Sin embargo, el hallazgo podría ofrecer información relevante sobre las condiciones del ecosistema marino si las autoridades realizan análisis de los ejemplares o del agua.

Mientras tanto, la imagen de casi 3 decenas de tiburones muertos sobre la arena continúa siendo motivo de desconcierto entre quienes presenciaron la escena. Por ahora, la causa permanece abierta.

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