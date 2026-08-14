El Juego de Estrellas de la MLB volverá a San Francisco en 2028

El comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Rob Manfred, oficializó este viernes la elección del Oracle Park, hogar de los San Francisco Giants, como el escenario que albergará la edición 2028 del Juego de Estrellas (All-Star Game).

El recinto californiano, célebre por su ubicación junto a la bahía, ya recibió el “Clásico de Verano” en la temporada 2007, compromiso recordado por el jonrón dentro del campo conectado por el inmortal de Cooperstown Ichiro Suzuki tras un rebote en el muro del jardín derecho.

“Con su apasionada afición, un estadio de primer nivel y una rica historia beisbolística, San Francisco será un anfitrión excepcional para la Semana de las Estrellas, que culmina con una de las mejores tradiciones de las Grandes Ligas: el Clásico de Verano”, expresó Manfred mediante un comunicado oficial.

Esta designación suma otro gran evento a la agenda deportiva reciente del Área de la Bahía de San Francisco, que albergó este año el Super Bowl de la NFL y encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA.

Esta será la cuarta ocasión en que la franquicia de los Gigantes organice el choque estelar de las Grandes Ligas desde su mudanza a la Costa Oeste de Estados Unidos, habiéndolo alojado previamente en el recordado Candlestick Park en los años 1961 y 1984.

Con esta elección, el Oracle Park pasará a formar parte del exclusivo grupo de recintos activos que han acogido el Juego de Estrellas en más de una oportunidad, uniéndose al Fenway Park, Wrigley Field, Angel Stadium, Dodger Stadium, Progressive Field, Coors Field y T-Mobile Park.

Para la edición de la próxima temporada, la liga tiene programada la celebración del evento en el Wrigley Field de Chicago.

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