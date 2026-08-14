Karol G cumplió su sueño de conocer a los Backstreet Boys

Karol G pasó de cantar frente a estadios repletos a ocupar, por unas horas, el lugar que alguna vez tuvo como fan de una de las agrupaciones más famosas del pop. La colombiana asistió el pasado 8 de agosto al espectáculo de los Backstreet Boys en el Sphere de Las Vegas y disfrutó el concierto como cualquier otra seguidora.

La artista estuvo acompañada por sus amigos Daiky Gamboa y Felipe Orvi, con quienes cantó y bailó los grandes éxitos de la agrupación. Pero la noche tenía preparada una sorpresa mucho más especial para ella, pues después de la presentación pudo encontrarse con los integrantes del grupo.

Fue Howie Dorough, conocido como Howie D, quien compartió en redes sociales algunas imágenes del encuentro con la colombiana.

¿Karol G y los Backstreet Boys juntos en una canción?

Por ahora no existe ningún anuncio sobre una producción conjunta, pero la posibilidad resulta atractiva. El pop melódico de los Backstreet Boys podría convivir con el universo urbano y latino que Karol G ha explorado a lo largo de su carrera.

Además, la admiración de la colombiana por la agrupación no es nueva. En una entrevista con “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, recordó que desde pequeña recibía videos de los músicos gracias a familiares que viven en Estados Unidos.

En aquella conversación, la cantante contó: “Los amo demasiado. La familia de mi mamá vive en Estados Unidos y me compartían algunos videos en VHS de ellos”. También confesó que Nick Carter era su integrante favorito y que su cabello rubio le parecía especialmente atractivo. Según reseñó El Tiempo de Colombia, incluso lo describió como “muy ardiente”.

El encuentro en Las Vegas, entonces, tuvo un significado especial para una artista que alguna vez miró a los Backstreet Boys desde el lugar de una admiradora.

Una noche especial en el Sphere

La visita de Karol G coincidió con una etapa importante para la agrupación. Los Backstreet Boys continúan con su residencia “Into The Millennium” en el Sphere, un espectáculo inspirado en su exitoso álbum “Millennium”, lanzado en 1999.

La producción convirtió al quinteto en el primer grupo pop en encabezar un espectáculo en este recinto. Además, la residencia ha sumado nuevas fechas debido a la demanda, incluyendo presentaciones para el 31 de diciembre de 2026 y el 1 y 2 de enero de 2027.

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