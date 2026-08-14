Krispy Kreme y Pokémon celebran 30 años: sabores, precios y cómo conseguirlas gratis 

Con sabores de vainilla, glaseado de caramelo, chocolates, malvaviscos, crema de mantequilla y limón, llega la nueva colección de donas de Pokémon de Krispy Kreme para celebrar sus 30 años.

Los nuevos postres estarán disponibles a partir del 18 de agosto. Además, el 22 de agosto, los fanáticos que vistan ropa de Pokémon en las tiendas participantes podrán recibir una dona glaseada original gratis.

Solo debes tener en cuenta que la oferta está limitada a una por persona y es válida únicamente para consumir en la tienda o en el servicio para llevar.

Edición especial de colección

Al comprar una docena de Pokémon, esta viene en una caja de edición especial con los cinco Pokémon icónicos. También estará disponible un vaso Pokémon de edición especial relleno con 10 Original Glazed Gold Dots, disponible en cinco diseños.

La directora de marca y producto de Krispy Kreme, Alison Holder, explica que la colección está hecha para ser capturada y compartida en esta celebración de los 30 años de Pokémon: “Desde creaciones inspiradas en Pokémon y sabores divertidos hasta vasos temáticos, empaques especiales y sorpresas para los fans”.

Los 6 sabores inspirados en el universo Pokémon

Rellena de crema con sabor a limón y glaseado de vainilla, la dona de Pikachu encabeza la edición especial de Krispy Kreme. Crédito: Krispy Kreme | Cortesía

La nueva colaboración de Krispy Kreme con The Pokémon Company International incluye cinco donas inspiradas en personajes y una dona con forma de Poké Ball:

Dona de Pikachu: viene rellena de crema con sabor a limón , bañada en glaseado de vainilla , decorada con un chorrito de azúcar con grageas y coronada con una figura de Pikachu.

viene rellena de , bañada en , decorada con un chorrito de azúcar con grageas y coronada con una figura de Pikachu. Dona Bulbasaur: elaborada con glaseado con sabor a vainilla , cubierta con glaseado verde y una figura de Bulbasaur.

elaborada con , cubierta con glaseado verde y una figura de Bulbasaur. Dona Charmander: rellena de chocolate y malvavisco tostado , cubierta con glaseado de caramelo de color naranja, chispas de azúcar roja y dorada, y una figura de Charmander.

rellena de y , cubierta con de color naranja, chispas de azúcar roja y dorada, y una figura de Charmander. Dona de Squirtle: viene con crema de mantequilla sabor a algodón de azúcar , bañada en azúcar granulada con grageas y coronada con una figura de Squirtle surfeando.

viene con , bañada en azúcar granulada con grageas y coronada con una figura de Squirtle surfeando. Dona Jigglypuff: rellena de crema de mantequilla sabor a fresa , espolvoreada con galleta sabor a fresa y coronada con una pieza de Jigglypuff.

rellena de , espolvoreada con galleta sabor a fresa y coronada con una pieza de Jigglypuff. Dona Poké Ball: bañada en glaseado sabor a vainilla y chispas rojas, decorada con glaseado de chocolate.

¿Cómo conseguir las nuevas donas?

Krispy Kreme facilita la compra de la colección de donas directamente en tienda, para recoger, o con entrega a domicilio a través de la aplicación y el sitio web oficial.

Se pueden comprar por docena, individualmente o en una caja de 6 unidades que incluye: una dona Charmander, una dona Pikachu, una dona Jigglypuff, una dona Poké Ball y dos donas Original Glazed.

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