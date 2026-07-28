Tres leches, guayaba y chocotorta: la nueva colección latina de Krispy Kreme

Con tres nuevos sabores con raíces latinoamericanas llega la nueva colección de donas de Krispy Kreme Destination Dessert Collection, la cual recrea los sabores de tres leches, guayaba con queso y chocotorta, disponibles a partir del martes 28 de julio.

Krispy Kreme le hace un guiño a la cultura latinoamericana al recrear en sus donas tres de los postres latinoamericanos más emblemáticos en esta nueva colección.

No es la primera vez que la gigante de las donas lanza una colección dedicada a postres emblemáticos; recordemos que en los dos últimos veranos creó donas inspiradas en la pastelería francesa e italiana, para dedicarle esta colección a Latinoamérica este verano.

La directora de marca y producto de Krispy Kreme, Alison Holder, explica que esta nueva colección está inspirada en algunos de los postres más emblemáticos de Latinoamérica: “cada donut reinventa un clásico entrañable en un capricho único e irresistible que ofrece una deliciosa escapada con cada bocado”.

La nueva colección responde al espíritu de la marca de llevar “a nuestros fans a deliciosas aventuras a través del sabor, y nuestra colección Destination Dessert es nuestro viaje más dulce hasta la fecha”.

Tres sabores con raíces latinoamericanas

Con esta nueva colección de donas, los amantes de los postres pueden hacer un tour de sabores con el tres leches, que mezcla tres tipos de leche con un ponqué suave. El origen de esta delicia no está muy claro, ya que pudiera ser México o Nicaragua.

Mientras que la combinación de guayaba con queso es característica de Cuba, donde son muy populares los pastelitos de guayaba y queso, la chocotorta es una creación argentina que nació en 1982. Todo comenzó con una combinación de galletitas Chocolinas, dulce de leche y queso crema que conquistó los paladares.

La colección Destination Dessert de Krispy Kreme reinventa tres postres como donas con combinaciones de sabores únicas:

Dona inspirada en el Tres Leches : una dona suave sin glasear rellena de crema tres leches Kreme . Viene coronada con crema de mantequilla con sabor a crema dulce , migas de donut de pastel y canela .

: una dona suave sin glasear rellena de . Viene coronada con crema de mantequilla con sabor a , migas de donut de pastel y . Dona tarta de queso con guayaba : los sabores de la tarta de queso con guayaba , recreados en una crema para relleno que hace de esta dona una exquisitez. Esta dona viene con glaseado de guayaba , cubierta con un chorrito de glaseado y una capa crujiente.

: los sabores de la , recreados en una crema para relleno que hace de esta dona una exquisitez. Esta dona viene con , cubierta con un chorrito de glaseado y una capa crujiente. Dona Choco Dulce Cookie Crunch: la deliciosa chocotorta, ahora disponible en una dona sin glasear rellena de crema de galleta de chocolate dulce, bañada en glaseado de chocolate y migas de galleta de chocolate, y cubierta con crema de mantequilla de dulce de leche.

¿Dónde y cómo comprar la nueva colección de donas de Krispy Kreme?

Los clientes de Krispy Kreme tienen varias opciones para comprar las nuevas donas inspiradas en los postres latinoamericanos, ya que estarán disponibles a partir del 28 de julio en tiendas físicas, así como para recoger en tienda o a domicilio a través de la aplicación y el sitio web de Krispy Kreme.

Las donas se pueden comprar de forma individual o por docena.

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