Krispy Kreme presenta su línea otoñal: 4 donas y 2 lattes que debes probar

Krispy Kreme introduce una variedad de donas y lattes que celebran los sabores de la temporada. Esta colección está diseñada para complacer a los amantes de los postres otoñales, destacando experiencias gastronómicas reconfortantes, disponible a partir de este 11 de agosto.

La gigante de las donas le da un toque dulce y aromático al final del verano con una línea que incluye cuatro nuevas donas y dos lattes de temporada. Se trata de productos diseñados para capturar los sabores reconfortantes del otoño y satisfacer a los fanáticos que buscan experiencias gastronómicas cálidas.

Sabores que enamoran el paladar

La Directora de Producto y Marca en Krispy Kreme, Alison Holder, destaca que la marca trae de vuelta el clásico Pumpkin Spice junto a más sabores de temporada para que los fanáticos enamoren su paladar.

«Ya sea que seas del equipo Pumpkin Spice, maple, moca o crema de galleta Biscoff®, nuestra Colección de Temporada de Otoño tiene algo para cada antojo otoñal. Y esto es solo el comienzo», agrega en un comunicado de prensa.

Cuatro donas para todos los antojos

Con notas que recrean la tarta de queso, las especias de calabaza, la crema Biscoff® y el café, esta colección destaca por sus combinaciones únicas de toppings y glaseados:

Donut de Tarta de Queso con Arce : una dona suave y esponjosa con relleno de crema de tarta de queso , cubierta con glaseado de arce y crujiente de galleta Graham.

: una dona suave y esponjosa con , cubierta con y crujiente de galleta Graham. Donut Café Mocha : este postre se sirve con glaseado de chocolate y crema de mantequilla con sabor a café .

: este postre se sirve con y . Donut de crema de galletas Biscoff® : uno de los rellenos preferidos de la temporada es la crema Biscoff® . La dona está coronada con glaseado y trozos de galleta Biscoff® .

: uno de los rellenos preferidos de la temporada es la . La dona está coronada con glaseado y . Donut de pastel con especias de calabaza: esta opción combina la clásica Original Glazed® con el toque distintivo de las especias de calabaza.

Bebidas ideales para maridar

Krispy Kreme también presenta dos bebidas ideales para maridar su nueva propuesta sin perder el toque otoñal:

Latte de calabaza con especias : café con leche preparado con salsa de pastel de calabaza .

: café con leche preparado con . Nuevo Apple Crisp Latte: café con leche con sirope de manzana crujiente, coronado con nata montada y sirope de caramelo.

Dónde conseguir la nueva colección de donas

Si eres fanático del toque otoñal, las opciones para adquirir la nueva colección son la tradicional compra en tienda, pedidos en línea, entrega a domicilio o recogida a través de la app. No es necesario comprar la docena completa, también está disponible la opción individual.

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