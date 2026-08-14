La cuarta temporada de “Ted Lasso” es el mejor estreno en la historia Apple TV

El pasado 5 de agosto, Apple TV estrenó el primer episodio de la cuarta temporada de “Ted Lasso”. Tras su estreno, se ha reportado que esta se ha convertido en el estreno más exitoso en la historia de la plataforma.

Hasta la fecha solo se han estrenado los dos primeros episodios de la temporada, pero el capítulo de estreno logró acumular 296,6 millones de minutos de visualización entre el 4 y el 5 de agosto, superando la cifra alcanzada por otros éxitos de la plataforma como “Severance” y “Pluribus”.

Este número fue reportado por Nielsen, la empresa global especializada en medición de audiencias, datos e investigación de mercado. En el mismo reporte se informó que el episodio también se convirtió en el más visto en streaming en Estados Unidos durante el 5 de agosto.

Esta cuarta temporada de “Ted Lasso” tendrá un total de 10 episodios y el último de ellos se estrenará el 7 de octubre. Hay que recordar que esta es una de las series más importantes de los últimos años; especialmente, es la más importante para Apple TV.

La primera temporada se estrenó en el 2020, lo que ayudó a su impulso. Se estrenó en plena pandemia de COVID-19 y, además de ser una nueva serie para pasar el tiempo, también parece haber impactado por la temática.

“Ted Lasso” es una comedia dramática que narra la historia de un entrenador de fútbol americano que es contratado de manera inesperada para dirigir a un club de fútbol británico profesional. Este personaje principal es interpretado por Jason Sudeikis.

La cuarta temporada de la serie está ambientada tres años después de todo lo que sucedió en la tercera temporada. En la sinopsis dice que el personaje principal tiene que enfrentarse a “su mayor desafío hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a actuar impulsivamente, arriesgándose como nunca antes”.

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