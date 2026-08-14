Messi es duda para el duelo de Inter Miami en MLS ante Nashville

Guillermo Hoyos, técnico de Inter Miami, dejó abierta la posibilidad de que Lionel Messi no esté el sábado en el partido frente a Nashville, que enfrenta a los dos primeros clasificados de la Major Soccer League (MLS).

El partido es crucial para los ánimos del Inter Miami, que fue eliminado esta semana de la Leagues Cup tras caer por 2-3 ante el León en el regreso de Messi después del fallecimiento de su padre.

“Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco por el hecho de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro”, dijo Hoyos a los medios antes del entrenamiento de este viernes.

Messi jugó la segunda mitad contra el León pese a que había viajado a Argentina el fin de semana por la muerte de su progenitor, Jorge Messi, a los 68 años, y aún no se había reincorporado al grupo.

Si Leo Messi hacía este GOLAZO OLÍMPICO en su emocionante regreso al Inter Miami, había que cerrar el Nu Stadium… ¡Que cerca estuvo el GOAT ante León!



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Inter Miami viaja a medirse con el líder del Este de MLS

El Inter Miami se desplazará este viernes a Tennessee para enfrentarse el sábado al Nashville, líder de la Conferencia Este y de la MLS con 40 puntos. Al igual que el equipo de Florida, también fue eliminado en la primera fase de la Leagues Cup.

El Inter Miami es segundo en la clasificación con 38 puntos, con lo que una victoria le auparía a la primera plaza y le ayudaría a dejar atrás los tropiezos en lo que va de temporada.

Inter Miami viene con una cuenta pendiente ante el Nashville, luego de quedar eliminados en la Concacaf Champions Cup.

Messi no es la única duda para el partido. El méxico-argentino Germán Berterame no ha vuelto al terreno de juego desde que sufrió un fuerte impacto durante un lance del juego contra Montreal el pasado 25 de julio por el que fue ingresado en un hospital.

Luis Suárez sí podrá jugar en la MLS luego de que estuvo ausente en los tres partidos de la Leagues Cup tras cumplir una sanción por escupir a un rival en la final del año pasado.

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