Mets y Yankees se disputan al cañonero japonés Teruaki Sato para MLB

Los New York Mets y Yankees están entre los clubes que han sido vinculados con el estelar cañonero japonés Teruaki Sato.

Sato, de 27 años, podría llegar a Grandes Ligas en la temporada muerta a través del sistema de posta del Béisbol Profesional Nipón (NPB).

El periodista Jon Heyman señaló específicamente el trabajo de los scouts de los Mets y el potencial interés en Sato, agregando que podría necesitar cambiar de la tercera a la primera base si aterriza en Queens.

Per @JonHeyman, the Mets are "scouting and considering" Japanese infielder Teruaki Sato, who could come to MLB this offseason.



Sato, 27, was named the 2025 NPB Central League MVP after hitting 40 home runs for the Hanshin Tigers. He is hitting .318 with 27 home runs so far this? pic.twitter.com/2ZpikkEbe8 — SNY Mets (@SNY_Mets) August 14, 2026

Es posible que los Mets esperen que Bo Bichette ejerza su opción de contrato la próxima temporada y defienda la antesala, dejando espacio para Sato en la inicial.

Mucha expectativa en MLB

La situación puede compararse con la de la actual estrella de los Medias Blancas, el también japonés Munetaka Murakami, quien defendió principalmente la esquina caliente en Japón, pero ahora juega en la primera base para los del Sur de Chicago.

Sato ha disputado 528 juegos en la tercera base, 262 partidos en los jardines y un encuentro en la intermedia en su carrera en la NPB, según Baseball-Reference.

Sato, bateador zurdo, se ha convertido en una superestrella con los Tigres de Hanshin de la NPB, ganando los honores de Jugador Más Valioso de la Liga Central en el 2025, después de despachar 40 jonrones con 102 carreras impulsadas.

Teruaki Sato destroys a 480 ft MOONSHOT ?



111.9 mph off the bat for his 24th bomb ? pic.twitter.com/2L2hDxEI3k — Yakyu Cosmopolitan (@yakyucosmo) August 11, 2026

Está destrozando la bola nuevamente en el 2026, conectando 27 cuadrangulares con un OPS de 1.026 en 103 partidos. Sato ha empalmado al menos 20 vuelacercas en cinco de sus seis campañas en la NPB.

El Clásico Mundial de Béisbol del 2026 le ofreció a Sato la oportunidad de mostrar su inmenso poder en un escenario internacional. En cinco juegos con Japón, se fue de 10-3 con un doble y tres bases por bolas, mientras que registró tres batazos a más de 100 millas por hora.

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