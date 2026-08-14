Oreo revela tres sabores nuevos de galletas: pudin de plátano, versión frita y pollo con wafles

Oreo le pone un toque especial al otoño con tres combinaciones de sabores en edición limitada: pudín de plátano, versión frita y pollo con waffles. Las nuevas creaciones estarán disponibles a partir del 24 de agosto, y los consumidores podrán votar por su favorito hasta el 12 de octubre.

El sabor con mayor cantidad de fanáticos estará de regreso en 2027, y todos los votantes que participen estarán optando por un sorteo para ganar un año de galletas Oreo gratis.

El vicepresidente de Oreo, Matt Foley, explica que el lanzamiento está centrado en darle la oportunidad a los clientes de decidir el futuro de la línea de productos al elegir entre los sabores: Pudín de plátano, frito y pollo con waffles.

«Durante décadas, nuestros consumidores han apoyado nuestras propuestas de sabores más audaces y creativas, y ahora queremos llevar esa relación más allá del simple lanzamiento de un producto a una conversación dinámica y bidireccional», declaró.

Tres nuevos sabores de Oreo prometen revolucionar el otoño

Desde el clásico favorito estadounidense de waffles con pollo, hasta el reconfortante pudín de plátano con notas dulces de la infancia y la crujiente opción de sabor frito, estas son las nuevas creaciones con las que la marca líder en galletas aspira a conquistar a los paladares. Aunque algunos consideran ciertos matices algo arriesgados, la textura y la nostalgia han gustado mucho entre los aficionados al postre.

Pudín de plátano: el dulce abrazo de la infancia

Una propuesta pensada para los amantes de los postres reconfortantes. Combina una crema de doble capa con notas de plátano dulce y pudín de vainilla, todo enmarcado entre dos obleas crujientes con sabor a vainilla.

Frito: la favorita del momento

Recrea la experiencia de los postres fritos clásicos. Sus obleas incorporan el sabor dorado de la masa frita tradicional, mientras que el relleno alterna una capa de chocolate negro con una crema sabor a masa frita.

Pollo y waffles: la sorpresa dulce y salada

Una apuesta atrevida por la tendencia sweet & savory. Presenta un diseño en relieve que simula un gofre tradicional, acompañado de un relleno de doble crema con notas saladas de pollo frito y el dulzor del sirope de arce.

Calendario de lanzamientos: ¿Cómo conseguir tu paquete antes que nadie?

El lanzamiento de las nuevas galletas se hará en dos fases:

Primera fase (a partir del 17 de agosto): Preventa exclusiva en OREO.com/UnwrapTheCollab y en TikTok Shop antes de su llegada a los anaqueles. Oreo advierte que los fans podrán adquirir los packs en la tienda de SnackWorks en TikTok Shop en cantidades limitadas, hasta agotar existencias.

Preventa exclusiva en y en antes de su llegada a los anaqueles. Oreo advierte que los fans podrán adquirir los packs en la tienda de en cantidades limitadas, hasta agotar existencias. Segunda fase (a partir del 24 de agosto): Disponible en supermercados y tiendas minoristas de todo Estados Unidos por tiempo limitado, hasta agotar existencia.

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