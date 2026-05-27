Galletas Oreo moradas de BTS: fechas de lanzamiento y detalles del diseño exclusivo

Una nueva colección de galletas Oreo con 13 diseños exclusivos está en el aire, inspirada en el sabor de los panqueques de azúcar morena y con un llamativo color violeta. Se trata de la nueva colaboración de Oreo y BTS para celebrar los 13 años del grupo de K-pop.

Una combinación entre los populares RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook y la “galleta número 1 del mundo” para un producto de edición limitada, disponible en el mercado a partir del 1 de junio en línea y del 8 de junio en tiendas y supermercados.

La colección de galletas está diseñada para llegar a una audiencia global con una propuesta que reinterpreta la galleta Oreo con elementos de la comida callejera coreana: una crema dulce que recrea los sabores del hotteok y un panqueque caliente relleno de azúcar morena.

BTS manifestó a través de un comunicado su orgullo de tener su propia versión en la increíble historia de OREO: “Para nosotros, que OREO sea la primera marca de snacks con la que colaboramos a nivel mundial es un gran honor. Las comíamos de niños, las comemos en el estudio, y ahora OREO nos ayuda a compartir un pedacito de casa con el mundo”.

Por su parte, Matt Foley, vicepresidente de marketing de OREO, destacó que, en esencia, “esta alianza se basa en una pasión compartida. Estamos uniendo a la increíblemente dedicada base de fans de BTS con nuestros fieles seguidores de OREO para crear algo verdaderamente nuevo y emocionante”.

Un guiño a los fans

Oreo lanza galletas edición limitada sabor panqueque de azúcar morena en colaboración con BTS. Crédito: Oreo | Cortesía

La colección de galletas BTS rinde homenaje a sus fans en el mundo para celebrar su 13.º aniversario, de ahí que sean 13 diseños exclusivos que incluyen los nombres de los miembros, un lightstick de BTS y tres galletas OREO que forman un mensaje especial.

La campaña consideró elementos de la cultura de Corea del Sur para el diseño del empaque. La fuente de inspiración fueron los mercados callejeros por su ambiente cargado de un bullicioso mosaico de imágenes, sonidos y deliciosa comida como el hotteok. Estos elementos quedaron plasmados en el paquete y son una invitación de OREO a experimentar la energía y la emoción que son parte esencial de la experiencia surcoreana.

El llamativo empaque violeta de la nueva edición de Oreo está inspirado en la energía de los mercados callejeros de Corea del Sur. Crédito: Oreo | Cortesía

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