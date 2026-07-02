Nueva Colección de Galletas Oreo en Baskin-Robbins: sabores y promociones especiales

La cadena de helados Baskin-Robbins anunció una nueva colaboración con Oreo para lanzar la Colección de Galletas Oreo, una línea de productos de edición limitada que estará disponible durante el verano en sucursales participantes.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de la marca para reforzar su oferta estacional con sabores inspirados en postres clásicos y en una de las galletas más populares del mercado estadounidense.

Dos nuevos sabores lideran la colección

La nueva línea de verano está encabezada por dos sabores principales.

El primero es Brookie Batter, una mezcla de helado con sabor a masa de brownie y azúcar moreno, combinado con trozos de masa de galleta, pedazos de brownie, remolinos de chocolate y piezas de galleta Oreo.

El segundo es el regreso de Oreo S’mores, un helado con sabor a malvavisco tostado y galleta Graham, mezclado con remolinos de chocolate y trozos de galleta Oreo. Este sabor ya había sido lanzado originalmente como edición de verano en 2023.

Postres, batidos y pasteles amplían la oferta

La colaboración no se limita a los helados tradicionales. Baskin-Robbins también incorporó una serie de postres inspirados en la misma colección.

Entre ellos destaca el Brookie Batter Sundae, que combina el helado con sirope de chocolate caliente, crema batida, trozos de Oreo y una cereza. En algunas tiendas, los clientes pueden añadir un brownie caliente como extra.

También se incluye un batido Oreo S’mores, elaborado con helado de malvavisco tostado y galleta Graham, así como mezclas adicionales para pasteles helados con temática Oreo.

Promociones por el Día Nacional del Helado

El lanzamiento coincide con la celebración del Día Nacional del Helado, el 19 de julio, fecha que Baskin-Robbins aprovechará para activar promociones especiales dentro de su programa de recompensas.

19 al 25 de julio: $5 de descuento en compras de $20 o más para miembros del programa de lealtad.

$5 de descuento en compras de $20 o más para miembros del programa de lealtad. 26 de julio: promoción de 2×1 en una bola de helado individual en tiendas participantes.

Disponibilidad limitada durante el verano

La Colección de Galletas OREO estará disponible por tiempo limitado durante la temporada de verano en establecimientos participantes, hasta agotar existencias.

La compañía señaló que este tipo de colaboraciones busca aprovechar la alta demanda de productos estacionales y el interés de los consumidores por ediciones especiales.

Con esta nueva línea, Baskin-Robbins refuerza su apuesta por combinaciones de sabores inspiradas en postres tradicionales, en una de sus campañas más importantes del año.

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