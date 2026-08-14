¿Volvieron después de 10 años? Ariana Grande comparte foto con el bailarín Ricky Álvarez en su Instagram

Durante el último par de meses, emergieron rumores sobre una posible reconciliación entre Ariana Grande y el bailarín Ricky Álvarez, luego de 10 años, y fue la misma actriz la que puede estar aclarando esos comentarios tras compartir una foto abrazada con Ricky en su cuenta personal de Instagram.

Este miércoles, la actriz y cantante compartió un carrusel de imágenes y, entre ellas, hay dos fotografías con Álvarez: una frente a un espejo donde no se les ve el rostro y están vestidos de la misma manera; y otra borrosa y en un formato invertido, pero donde evidentemente se nota que son ellos con un abrazo que no se le da a un amigo común. Por lo tanto, muchos internautas lo tomaron como la confirmación de esa relación.

Ya los habían visto juntos

Los rumores crecieron desde que fueron vistos en varias ocasiones durante el mes de julio; incluso Álvarez fue a un concierto de Grande y también compartieron en el día festivo del 4 de julio.

Aunado a eso, el bailarín subió un carrusel el pasado 28 de julio con una foto del videoclip de “Saturn Returns Interlude“, canción de Ariana Grande, y la artista le comentó un corazón.

La primera vez que fueron vistos juntos en este 2026 fue exactamente el pasado 26 de junio, pocos días después de que Ariana Grande culminara su relación con el actor Ethan Slater en un concierto de la estadounidense.

No obstante, una fuente cercana aseguró que Ricky y Ariana están llevando la situación con cautela: “Están tomándose las cosas con mucha calma“, señaló según el portal El País.

¿Cómo les fue en su primera relación?

Ariana Grande y Ricky Álvarez se conocieron en 2015 durante una gira de la cantante; un año después comenzaron un noviazgo, el cual culminó en el 2017. Sin embargo, personas cercanas a su círculo afirman que siempre se han llevado muy bien.

Ricky dejó su carrera como bailarín y ahora se dedica a la fotografía, siendo dueño de una agencia donde trabaja con marcas reconocidas a nivel global.

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