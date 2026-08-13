Artistas latinos le ponen su sello a la fiesta de Lamine Yamal

Finalmente, Lamine Yamal pudo celebrar su fiesta de cumpleaños número 19, repitiendo como sede la finca Mas de Sant Lleí, cerca de Barcelona, y contó con grandes músicos latinoamericanos.

El extremo del FC Barcelona cumplió años el pasado 13 de julio, pero en esa fecha se encontraba disputando el Mundial de fútbol; posteriormente, se dedicó a celebrar con su selección tras ser los monarcas internacionales y luego fue a Colombia para disfrutar de unas cortas vacaciones, aunque logró aprovechar el tiempo al máximo.

Por esas razones, Lamine esperó pacientemente, pero no iba a dejar pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños, aunque ya había pasado casi un mes desde la mencionada fecha.

Figuras que asistieron

La lista de asistentes fue muy amplia, a pesar de que fue un evento VIP, debido a que el talentoso futbolista se caracteriza por ser bastante activo y fiestero. Principalmente destacan sus compañeros de equipo en el “Barça”: Raphinha, Gavi, Eric García, Jules Koundé, Dani Olmo, Szczesny y Fermín López.

Más allá de sus compañeros de equipo, asistieron algunos amigos de Yamal, disfrutando de una lista de artistas de primera, siendo la mayoría cantantes latinoamericanos.

Los artistas latinoamericanos encendieron la fiesta de Lamine Yamal

Como fiel aficionado al reguetón, el joven delantero contó con invitados como Mike Towers, Ozuna y con quien viene compartiendo desde Colombia, su amigo Ryan Castro, quienes pusieron a bailar a todos en la fiesta.

Entre otros artistas destacaron Grupo Frontera, Bad Gyal y el rapero Morad; siendo estos dos últimos españoles. Evidentemente, se trató de un evento con un ambiente bastante jovial y con cantantes de etiqueta que hicieron que fuera un gran cumpleaños 19 para Lamine Yamal.

Fiesta con código de vestimenta

Una de las condiciones solicitadas por el cumpleañero, para darle una especie de temática a su celebración, fue el código de vestimenta, pidiendo que todos los asistentes lucieran una prenda rosada.

Él (Yamal) fue el primero, tras lucir un pantalón oscuro, dejándolo caer como acostumbra, una camisa rosada y otra prenda muy frecuente en sus outfits, un pequeño bolso de lado.

No hay separación entre Lamine Yamal e Inés García

Aunque en los últimos días habían estado envueltos en rumores de separación, Lamine Yamal y la influencer Inés García confirmaron que mantienen su relación, debido a que García estuvo con el futbolista celebrando en el evento.

Los rumores emergieron por las vacaciones que tomó Yamal solo en Colombia, después de estar durante todo el Mundial con la influencer, y crecieron con unas imágenes creadas con IA de Lamine Yamal en un yate con otra chica.

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