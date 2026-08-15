¿Dónde es mejor envejecer en EE. UU.? los 10 estados que ofrecen las mejores condiciones

A medida que la población estadounidense envejece, elegir dónde vivir en la jubilación cobra mayor importancia. Un estudio de MediFind identificó los estados en Estados Unidos que ofrecen mejores condiciones para que los adultos mayores puedan vivir con seguridad, acceso médico, estabilidad económica y conexión social.

El análisis tomó en cuenta 5 grandes categorías: resultados de salud y longevidad, acceso a servicios médicos, seguridad financiera y asequibilidad, seguridad y medio ambiente, y conexión social. El ranking consideró indicadores como esperanza de vida, enfermedades crónicas, disponibilidad de médicos, pobreza, costos de vivienda, criminalidad, calidad del aire y acceso a internet.

Connecticut encabeza el ranking

Connecticut ocupa el primer lugar general gracias a un desempeño sólido en salud, atención médica, seguridad y finanzas. Registra el beneficio promedio del Seguro Social más alto del estudio, con $2,196 dólares mensuales, y ocupa el tercer puesto en médicos, con 419 por cada 100,000 habitantes.

Su esperanza de vida llega a 80.48 años, la quinta más alta, mientras que la tasa de muertes por diabetes es la segunda más baja. También destaca por su baja criminalidad violenta y por el acceso a internet entre los mayores. Su principal debilidad es el elevado costo de vida y la carga de vivienda.

New Hampshire aparece segundo y sobresale especialmente por su seguridad económica y ambiental. Tiene la menor tasa de pobreza entre adultos de 65 años o más, de 6.1%, además del tercer beneficio promedio de Seguro Social más alto, con $2,184 al mes. Su tasa de delitos violentos es la segunda más baja y la contaminación del aire se mantiene entre las menores.

Delaware ocupa el tercer puesto. La pobreza entre sus adultos mayores es de apenas 6.5%, mientras el beneficio promedio del Seguro Social alcanza $2,171 mensuales. También registra la quinta tasa más baja de muertes por diabetes y la octava menor proporción de mayores que reportan caídas. En el ámbito social, destaca por su baja proporción de adultos mayores que viven solos.

Utah se ubica cuarto, impulsado por una combinación poco común de estabilidad económica, atención sanitaria y vínculos sociales. La pobreza entre mayores es de 6.2%, la segunda menor del estudio, y registra apenas 1,640 hospitalizaciones prevenibles por cada 100,000 adultos mayores, también la segunda cifra más baja.

También tiene la menor proporción de adultos mayores que viven solos, con 36.3%, y la tasa más baja de consumo excesivo de alcohol, de 4.1%. Su esperanza de vida ocupa el octavo lugar nacional.

Wyoming completa el quinto puesto. El estado presenta el nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 del estudio y ocupa el quinto lugar en agencias de atención médica domiciliaria por habitante. También sobresale por una baja incidencia de cáncer entre mayores y por una carga de vivienda relativamente manejable, de 26.2%.

Vermont, Virginia, Maryland, Minnesota e Idaho completan los primeros 10 lugares.

Imagen creada con ayuda de IA

Los estados donde envejecer resulta más difícil

En el extremo contrario, Louisiana ocupa el puesto 48 y enfrenta problemas de pobreza, criminalidad y acceso sanitario. Sus hospitalizaciones prevenibles llegan a 3,516 por cada 100,000 mayores y el beneficio promedio del Seguro Social es de apenas $1,818 mensuales.

Arkansas, en el puesto 47, presenta resultados débiles en salud cardiovascular, caídas y seguridad. Mississippi ocupa el 46 y muestra algunos de los datos más preocupantes: tiene la esperanza de vida más baja del estudio, de 73.89 años, la mayor tasa de muertes por Alzheimer y la mayor pobreza entre adultos mayores, de 12.8%.

Tennessee aparece en el puesto 45. Aunque ofrece costos de vivienda relativamente bajos, su elevada criminalidad violenta y una esperanza de vida de 75.01 años pesan en la clasificación. Kentucky, en el lugar 44, cierra el grupo de los 5 estados peor posicionados. El estado registra una alta incidencia de cáncer, muchas hospitalizaciones prevenibles y bajos niveles de seguridad financiera.

Un lugar atractivo para envejecer también necesita médicos accesibles, seguridad, buena calidad ambiental, estabilidad económica y oportunidades para mantener vínculos sociales. Para quienes planean su retiro, esos factores pueden terminar siendo tan determinantes como el precio de una vivienda.

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