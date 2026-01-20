Dispositivos que pueden facilitar tu vida en la vejez

El avance de la tecnología ha permitido desarrollar dispositivos pensados para mejorar la calidad de vida en la vejez, promoviendo la autonomía, la seguridad y el bienestar diario. Lejos de ser complejos, muchos de estos aparatos están diseñados para ser intuitivos y adaptarse a las necesidades reales de las personas mayores, tanto en el hogar como fuera de él.

El teléfono inteligente puede ser una gran herramienta para los adultos mayores. Existe todo un universo de aplicaciones que pueden hacer su día a día más fácil. Crédito: Poppy Pix | Shutterstock

¿Por qué la tecnología es aliada en la vejez?

Con el paso del tiempo pueden aparecer limitaciones de movilidad, memoria o visión, pero esto no significa perder independencia. Los dispositivos adecuados ayudan a realizar tareas cotidianas con mayor facilidad, reducen riesgos en el hogar y facilitan la comunicación con familiares y cuidadores. La clave está en elegir tecnología funcional y fácil de usar. Algunos de los dispositivos más convenientes para estas edades son los siguientes:

1. Teléfonos móviles adaptados para adultos mayores

Existen teléfonos diseñados específicamente para personas mayores, con pantallas grandes, letras visibles, botones amplios y sonido potente. Muchos incluyen botones de emergencia que permiten llamar a un contacto preconfigurado con solo presionarlo. Estos dispositivos facilitan la comunicación sin la complejidad de los smartphones tradicionales. No obstante, los teléfonos actuales también cuentan con ajustes que permiten la personalización para cada persona, incluso para los adultos mayores.

2. Relojes y pulseras con funciones de seguridad

Los relojes inteligentes para la vejez no están pensados solo para contar pasos. Algunos incluyen detección de caídas, monitoreo básico de actividad y botones de alerta que envían la ubicación a familiares o servicios de emergencia. Son especialmente útiles para personas que viven solas o mantienen una vida activa fuera de casa.

3. Asistentes de voz para el hogar

Los asistentes de voz se han convertido en una herramienta práctica para la vida diaria. Permiten realizar llamadas, programar recordatorios, escuchar noticias o controlar dispositivos del hogar sin necesidad de usar pantallas o teclados. Para personas con movilidad reducida o problemas de visión, estos sistemas representan una gran ayuda.

4. Dispositivos para mejorar la seguridad en casa

La seguridad del hogar es una de las principales preocupaciones en la vejez. Sensores de movimiento, luces automáticas, timbres con cámara y cerraduras inteligentes reducen el riesgo de accidentes y permiten un mayor control del entorno. Muchos de estos sistemas pueden configurarse para funcionar de manera automática, sin requerir intervención constante.

5. Ayudas tecnológicas para la movilidad

Existen dispositivos que facilitan la movilidad tanto dentro como fuera del hogar. Desde bastones inteligentes con luz y alarma, hasta scooters eléctricos compactos para desplazamientos cortos. Estas herramientas ayudan a mantener la independencia y reducen el miedo a caídas o a perder el equilibrio.

6. Herramientas digitales para la memoria y la organización

Aplicaciones y dispositivos con recordatorios visuales o sonoros ayudan a organizar la rutina diaria. Alertas para tomar medicamentos, citas médicas o actividades cotidianas contribuyen a una vida más ordenada y reducen el estrés tanto para la persona mayor como para su entorno familiar.

Las tabletas también son ideales en la tercera edad. Tienen pantallas más grandes que los teléfonos y se pueden llevar a cualquier lugar. Crédito: Natalia Bohren | Shutterstock

¿Cómo elegir el dispositivo adecuado?

No todos los dispositivos son necesarios para todas las personas. Es importante considerar el nivel de autonomía, las necesidades específicas y la facilidad de uso. La mejor tecnología para la vejez es aquella que se integra de forma natural a la rutina diaria y aporta tranquilidad, no complicaciones.

Los dispositivos que pueden facilitar tu vida en la vejez no buscan reemplazar el contacto humano, sino complementarlo. Bien elegidos, se convierten en aliados que permiten vivir esta etapa con mayor seguridad, dignidad e independencia.

También te puede interesar

· Científicos determinan la edad exacta en la que los perros empiezan a envejecer

· Proyecto de ley propone aumentar prestaciones del Seguro Social en $200 al mes

· El sorprendente cerebro de los superancianos: ¿Cuál es su secreto?