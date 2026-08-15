Joshua Báez, novato de St. Louis, hace historia con 3 jonrones en primer juego

Joshua Báez hizo historia en el primer juego de su carrera en Grandes Ligas. Báez debutó con los St. Louis Cardinals y conectó tres jonrones, siendo el primer novato en conseguirlo en la historia.

Báez recibió el llamado este sábado para debutar en el mítico Wrigley Field como quinto bate y jardinero izquierdo de los Cardinals. El joven de 23 años se llevó a su familia para que lo vieran en su debut.

En el primer inning, Báez conectó el primer jonrón al primer pitcheo que vio y la mandó por el jardín central a 449 pies de distancia, el segundo jonrón más largo para los Cardinals en lo que va de temporada.

Báez Bombs are here, St. Louis! ? pic.twitter.com/TENioKu6gr — St. Louis Cardinals (@Cardinals) August 15, 2026

Su segundo turno llegó en el cuarto episodio y, llevando la cuenta en 3-2, volvió a conectar un batazo tendido por el jardín izquierdo para su segundo jonrón de la noche. Solo nueve peloteros en la historia de Las Mayores habían logrado sacar la pelota dos veces en su debut, pero Báez iba por toda la historia.

El estadounidense, con ascendencia dominicana, le volvió a llegar la oportunidad en el sexto capítulo. Esta vez al segundo pitcheo aprovechó una slider en el medio y sacó la pelota a banda contraria para su tercer jonrón de la tarde.

El toletero tuvo oportunidad de un turno más, pero falló con una fuerte línea al jardín izquierdo. Los aficionados del Wrigley Field lo ovacionaron mientras llegaba al dugout.

The first player in Major League history with three home runs in his first three plate appearances:



Joshua Báez! ? pic.twitter.com/In43fgetBd — St. Louis Cardinals (@Cardinals) August 15, 2026

Joshua Báez con historia en los St. Louis Cardinals

Báez se convirtió en el pelotero más joven de la franquicia de St. Louis con tres jonrones. El récord se lo quitó a Albert Pujols, quien conectó tres vuelacercas con 24 años y 186 días, de acuerdo a Baseball Reference.

Joshua Báez llegó a las Grandes Ligas como el tercer mejor prospecto de la franquicia y con solo un día en Las Mayores puso su nombre en la historia.

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