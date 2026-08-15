“Mi país es este”: futbolista venezolana relata su detención por ICE y las condiciones que enfrentó en Florida

Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, futbolista venezolana y solicitante de asilo, recuperó su libertad bajo fianza después de permanecer más de dos semanas detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida. En entrevista con CNN, contó cómo fue detenida en un aeropuerto, las dificultades para contactar a sus abogados y las condiciones que enfrentó en el centro de detención de Miramar.

Contó que llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y en 2023 obtuvo el Estatus de Protección Temporal para venezolanos. ICE señaló que el Departamento de Seguridad Nacional puso fin a ese beneficio para los venezolanos el 20 de noviembre de 2025.

La futbolista relató a CNN que su detención ocurrió cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Explicó que había completado con normalidad el proceso de la Administración de Seguridad en el Transporte y esperaba viajar sola para reunirse con amigos y asistir a un partido del Mundial.

Apenas seis minutos antes de abordar, dos agentes se acercaron a ella. Rodríguez dijo que nunca imaginó que la presencia de los funcionarios estuviera relacionada con su situación migratoria.

Los agentes le solicitaron una identificación. Ella presentó su licencia de conducir de Florida, pero no se la devolvieron. “Me dijeron que estaba detenida por ICE, así que iban a hacer unas preguntas y que más tarde hubiera regresado a casa”, recordó.

“Mi país es este”

La venezolana explicó que inicialmente no recibió información clara sobre las razones de su detención. Pasó la primera noche bajo custodia y escuchó a otras personas detenidas hablar sobre el tiempo que llevaban en las instalaciones, algo que incrementó su angustia.

Cuando finalmente le plantearon si quería luchar por su caso migratorio o regresar a Venezuela, Rodríguez aseguró que no dudó en su respuesta. “Mi país es este, yo he vivido aquí, mi familia está toda aquí, yo voy a pelear mi caso”, afirmó.

La futbolista dijo que la reacción de los funcionarios fue distante y que, según su percepción, no mostraban ninguna emoción. Su familia comenzó entonces a reunir documentos y buscar representación legal y, como fue detenida un viernes por la noche, sus abogados no pudieron comenzar inmediatamente a trabajar en el caso.

Ocho días en Miramar

Claudia Carolina Rodríguez Caglianone permaneció ocho días en el centro de detención de Miramar antes de ser trasladada a otra instalación en Pompano. De acuerdo con su testimonio, ese traslado fue determinante para que pudiera avanzar con su defensa, ya que en Miramar sus abogados no tenían acceso directo a ella.

Explicó que durante su permanencia en Miramar las comunicaciones con sus abogados estaban limitadas y que las llamadas podían durar apenas unos minutos. En Pompano, en cambio, pudo realizar videollamadas y comunicarse con mayor frecuencia tanto con sus abogados como con su familia.

La venezolana indicó que actualmente tiene una solicitud de asilo pendiente y espera recibir próximamente una fecha para comparecer ante un tribunal de inmigración y continuar con su proceso.

Su caso también recibió el respaldo de la congresista demócrata ,Debbie Wasserman Schultz a quien agradeció por haberse involucrado y por apoyar a su familia durante el proceso.

“No somos animales”

Uno de los aspectos que Rodríguez mencionó que más la impactó fueron las condiciones que encontró en Miramar y aseguró que durante los ocho días que permaneció allí prácticamente no tuvo acceso a una ducha.

“En ocho días, no. Me pude bañar casi un día antes de irme”, relató.

La futbolista afirmó que las duchas que pudo utilizar eran rápidas y que las condiciones generales de higiene eran deficientes. También señaló que las mujeres recibían artículos básicos como toallas sanitarias y papel higiénico, pero consideró que el entorno general de las instalaciones hacía difícil mantener condiciones adecuadas.

Otro de los problemas que describió fue la falta de camas y cobijas suficientes, y relató que algunas mujeres tenían que acomodarse en el piso para intentar dormir, mientras el espacio permanecía muy frío.

Rodríguez expresó que ella prácticamente no dormía durante la noche y que aprovechaba algunos momentos durante el día para descansar una o dos horas.

La futbolista describió el impacto psicológico de la detención como uno de los aspectos más difíciles de enfrentar y aseguró que sintió que las detenidas eran sometidas a una presión destinada a hacerlas sentir como criminales.

Cuestionó el trato recibido por mujeres de avanzada edad que, según observó, tenían problemas de salud. “Ahí es cuando yo dije: ‘Aquí hay una falta de humanidad bastante fuerte’”, afirmó.

Rodríguez también manifestó que le sorprendió experimentar esas condiciones en Estados Unidos, país al que muchas de las personas detenidas llegaron buscando mejores oportunidades y un lugar donde desarrollar sus vidas.

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