Ninel Conde confiesa el traumático momento que vivió al descubrir una infidelidad

Ninel Conde es una reconocida cantante y actriz mexicana que durante su carrera ha tenido varias relaciones amorosas. En ese sentido, la cadena de Televisa Univisión compartió una entrevista donde la artista confesó cómo descubrió una infidelidad con un cantante de música ranchera.

Aunque no quiso revelar su nombre, de las cercanías y relaciones establecidas amorosas que se le han conocido, hay dos nombres que son parte del orbe musical: José Manuel Figueroa y Adolfo Ángel.

Ninel Conde recuerda la vez que le fueron infiel

“Una vez estaba con un cantante de música ranchera, hijo de un ícono, que en paz descanse”, comenzó su revelación Ninel, antes de anunciar que la engañó con una conductora, sin exponer tampoco su identidad.

“Una vez estábamos en su casa en Cuernavaca; sonó el teléfono y era una chica del medio. Ya había rumores de que él se estaba viendo con ella, contesto el teléfono y dijo: ‘Bueno´, me pasa a esta persona, por favor (su pareja)”, añadió la cantante.

Con frío en el cuerpo y en casi estado de shock, según su confesión, Conde le pasa el teléfono a quien fuera su pareja en ese momento y, tras la indignación por confirmar que sí tenía algo con esa conductora, la actriz intenta colocarse los zapatos para irse, pero esa pareja no se lo permite.

Una situación traumática

Lo peor vino después, cuando Ninel cuenta que su expareja cuelga el celular, toma un arma y comienza a soltar disparos al aire. Aunado a eso, agarró una biblia que se encontraba en una mesita de noche y la quemó.

Esa situación representó un episodio evidentemente traumático en la vida de Ninel Conde, quien 20 años después se encuentra totalmente recuperada de una relación que catalogó como “tormentosa“.

¿De quién estaría hablando Ninel Conde?

Aunque no quiso revelar su nombre, todo parece indicar que se trata de José Manuel Figueroa, hijo del legendario Joan Sebastián, uno de los dos cantantes con los que se hizo pública una relación de Ninel Conde, aparte de Adolfo Ángel.

Además, Ninel detalló que grabó un dueto con esa persona y en 2003 sacó el tema “Callados”, justamente con José Manuel Figueroa. Cabe destacar que ese romance pasó por varios procesos de rupturas que fueron conocidos públicamente.

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