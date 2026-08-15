Moisés Peñaloza decide autosalvarse en “La Casa de los Famosos México 4”

Después de que todos pensaban que Moisés Peñaloza tenía el deseo de irse de “La Casa de los Famosos México 4“, el actor sorprendió este viernes tras ganar el reto de salvación y decidir autosalvarse.

El actor fue el más votado para formar parte de la placa durante el día de nominación. Sin embargo, optó por no salvar a ninguno de sus compañeros por una razón que explicó en el momento de confirmar su decisión. “Creo que es una gran responsabilidad salvar a alguien, la semana pasada me tocó hacerlo y es algo que no le deseo a nadie porque las otras personas se enojan si no la salvas“, expresó Moisés antes de anunciar que se autosalvaría.

Moisés Peñaloza se disculpa

Asimismo, el actor aprovechó la oportunidad para disculparse con el resto de los habitantes sobre unas palabras que algunos se tomaron personal, tras expresar que él (Moisés) estaba jugando solo.

“Esta semana me sentí muy vulnerado porque mi forma de expresar las cosas a lo mejor pareció un poco dura y siento que muchos lo tomaron a modo de reto o enemistad. Para nada, simplemente quería dejar las cosas claras en el juego; no es nada personal. Todos tenemos muchas ganas de estar aquí”, destacó.

Así queda la placa de nominados tras la salvación de Moisés

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Flor Vigna

Luis Chaparro

Masad Altamimi

Yanet García.

Memo Schutz le propone un reto al público

Cada uno de los participantes hace lo que puede por seguir en competencia y Memo Schutz decidió, motivado por Aldo Rendón, proponerle al público que, si lo salva, se pintará la barba de color rojo a partir de la próxima semana.

“La Casa de los Famosos México 4” se pone cada vez más entretenida y se acerca una nueva gala de eliminación. Recuerda que puedes votar por tu participante favorito para que siga en competencia a través de la plataforma de lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

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