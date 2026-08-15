Nueva York quiere prohibir estos ingredientes en tampones y productos íntimos: cuáles son

Nueva York avanza con nuevas restricciones para los tampones, productos menstruales y artículos de cuidado íntimo que contengan determinados químicos añadidos intencionalmente. El Departamento de Salud de la ciudad publicó el 14 de agosto una propuesta que define qué sustancias serán consideradas restringidas bajo una ley aprobada en 2025.

La medida no apunta a marcas específicas. Lo que busca es impedir la venta y distribución de productos que incorporen intencionalmente sustancias consideradas perjudiciales para la salud, incluidas determinadas fragancias y compuestos químicos.

Qué ingredientes quiere restringir Nueva York

La propuesta del Departamento de Salud incluye:

Plomo.

Mercurio y compuestos de mercurio.

Formaldehído.

Triclosán.

Tolueno.

Talco.

Ftalato de dibutilo.

Ftalato de di(2-etilhexilo).

Butylphenyl methylpropional.

Determinados parabenos, como isopropylparaben, butylparaben y propylparaben.

Sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS.

Fragancias añadidas.

La norma considera “ingrediente añadido intencionalmente” a una sustancia incorporada por el fabricante para producir algún efecto funcional o técnico en el producto terminado, incluidos componentes de fragancias, saborizantes o colorantes.

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La prohibición surge de una ley aprobada en 2025

El Concejo Municipal aprobó en 2025 la Local Law 136, destinada a limitar la venta de productos menstruales y de cuidado íntimo que contengan ingredientes considerados perjudiciales para la salud. La propuesta difundida ahora por el Departamento de Salud es el paso necesario para establecer formalmente cuáles serán las sustancias restringidas.

Según la norma, las restricciones se aplican a ingredientes añadidos deliberadamente y declarados en el etiquetado, por lo que la iniciativa no significa que cualquier rastro accidental de una sustancia vaya automáticamente a provocar la prohibición de un producto.

Cuándo entraría en vigor

La regla todavía atraviesa el proceso administrativo. El Departamento de Salud celebrará una audiencia pública el 16 de septiembre de 2026, y los ciudadanos podrán presentar comentarios escritos hasta ese mismo día.

La ciudad deberá completar ese proceso antes de adoptar definitivamente la regulación.

La iniciativa forma parte de un creciente escrutinio sobre las sustancias utilizadas en productos que tienen contacto directo y prolongado con el cuerpo. Para los consumidores, el principal cambio será que determinados ingredientes que hasta ahora podían aparecer en estos artículos pasarán a estar formalmente identificados como sustancias restringidas en Nueva York.

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