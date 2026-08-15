Raúl Jiménez debutó con gol en empate de Wolves por Championship

Raúl Jiménez debutó con el Wolverhampton en la temporada de Championship, segunda división de Inglaterra, y marcó su primer gol en el empate 2-2 ante el Blackburn.

Jiménez entró al minuto 60 con el partido 1-2 para los Wolves en el Molineux Stadium, casa del Wolverhampton.

Marshall Munetsi puso el 1-0 para los Wolves al minuto 18, pero los visitantes remontaron con tantos de Sean McLoughlin y Andri Gudjohnsen.

La victoria parecía encaminarse para los visitantes, pero una mano de Ryan Alebiousu les dio un penal y oportunidad a los Wolves.

Jiménez se encargó de la pena máxima en casa y con la presión, pero fue certero y en el minuto 90+3 le dio el empate a su equipo 2-2 para arrancar la temporada en búsqueda de subir nuevamente a la Premier League.

El futbolista mexicano volvió a marcar para el Wolverhampton después de 1,311 días, siendo uno de los jugadores más queridos y que querrá devolverle la alegría de regresar a primera división.

Este fue el primer partido de la temporada en el Championship y el resto de equipos jugarán entre sábado y domingo.

Fútbol europeo arranca este fin de semana

El fútbol europeo de clubes arranca este fin de semana con el inicio de La Liga en España y el domingo se disputará la Community Shield, partido entre el campeón de la FA Cup y Premier League, que tendrá al Manchester City y el Arsenal.

La Premier League arrancará formalmente el próximo 21 de agosto con los vigentes campeones, Arsenal, frente al Coventry.

En Francia, la Ligue 1 también se disputará a partir del 21 de agosto y la Serie A de Italia comenzará el 22 de agosto con la defensa del título del Inter Milán.

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