Raúl Jiménez debutó con gol en empate de Wolves por Championship
Raúl Jiménez puso el empate en el 90+3 para los Wolves en el primer partido de la temporada en Championship
Raúl Jiménez debutó con el Wolverhampton en la temporada de Championship, segunda división de Inglaterra, y marcó su primer gol en el empate 2-2 ante el Blackburn.
Jiménez entró al minuto 60 con el partido 1-2 para los Wolves en el Molineux Stadium, casa del Wolverhampton.
Marshall Munetsi puso el 1-0 para los Wolves al minuto 18, pero los visitantes remontaron con tantos de Sean McLoughlin y Andri Gudjohnsen.
La victoria parecía encaminarse para los visitantes, pero una mano de Ryan Alebiousu les dio un penal y oportunidad a los Wolves.
Jiménez se encargó de la pena máxima en casa y con la presión, pero fue certero y en el minuto 90+3 le dio el empate a su equipo 2-2 para arrancar la temporada en búsqueda de subir nuevamente a la Premier League.
El futbolista mexicano volvió a marcar para el Wolverhampton después de 1,311 días, siendo uno de los jugadores más queridos y que querrá devolverle la alegría de regresar a primera división.
Este fue el primer partido de la temporada en el Championship y el resto de equipos jugarán entre sábado y domingo.
Fútbol europeo arranca este fin de semana
El fútbol europeo de clubes arranca este fin de semana con el inicio de La Liga en España y el domingo se disputará la Community Shield, partido entre el campeón de la FA Cup y Premier League, que tendrá al Manchester City y el Arsenal.
La Premier League arrancará formalmente el próximo 21 de agosto con los vigentes campeones, Arsenal, frente al Coventry.
En Francia, la Ligue 1 también se disputará a partir del 21 de agosto y la Serie A de Italia comenzará el 22 de agosto con la defensa del título del Inter Milán.
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