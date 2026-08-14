Mbappé tiene como objetivo “ganar títulos” esta temporada con el Real Madrid

El atacante francés Kylian Mbappé ya mira hacia la nueva temporada con máxima confianza. El delantero francés se reincorporó a los entrenamientos del Real Madrid después de disfrutar de varios días de descanso tras la disputa del Mundial con Francia y no dudó en elogiar a su nuevo entrenador, José Mourinho.

El atacante considera que contar con un técnico de la experiencia del portugués es una garantía para afrontar los nuevos retos.

“Pienso que es muy positivo tener un entrenador como José Mourinho. Sabe cómo ganar y conoce a la perfección la dirección de cómo hacerlo. Cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va”, afirmó Mbappé en una entrevista concedida a los medios oficiales del club.

Volverá a ganar trofeos

El francés también se mostró convencido de que el Real Madrid volverá a levantar trofeos próximamente. Mbappé aseguró estar “seguro” de que el equipo conseguirá títulos y destacó la motivación del vestuario para completar una gran temporada.

“Estoy seguro de que vamos a volver a ganar títulos, es lo que queremos y va a pasar. Siento que el equipo tiene ganas. Vamos a estar enfocados todo el año para dar alegrías a todos los madridistas”, señaló.

Mbappé, además, volvió a destacar lo que significa para él vestir la camiseta del Real Madrid y asumió la exigencia que implica jugar en el conjunto blanco.

“Para mí es un sueño estar aquí y vestir la camiseta. Aquí tienes que ganar títulos, ganar cosas y es por esto que estoy aquí… este año vamos a ganar títulos”, concluyó.

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