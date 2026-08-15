Vladimir Guerrero Jr. a la lista de lesionados por conmoción cerebral tras colisión ante Yankees

Los Toronto Blue Jays colocaron el sábado a Vladimir Guerrero Jr., seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, en la lista de lesionados de siete días debido a síntomas de conmoción cerebral y ascendieron al jardinero Daz Cameron desde Triple-A Buffalo.

Guerrero abandonó el partido del viernes -una victoria por 3-1 sobre los Yankees- tras chocar con el campocorto novato de Nueva York, George Lombard Jr., en una jugada caótica en la tercera base durante la sexta entrada.

Lombard intentaba saltar por encima de Guerrero, quien se deslizaba hacia la tercera base, cuando su rodilla y muslo golpearon la cabeza de este último.

El casco de Guerrero salió despedido. Se levantó y corrió hacia el plato para anotar la carrera del empate, pero parecía aturdido tras cruzarlo. Charles McAdoo reemplazó a Guerrero en la primera base en la séptima entrada.

Vladimir Guerrero Jr. left the game vs. the Yankees after a collision at third base. pic.twitter.com/14YJVZetIS — Sportsnet (@Sportsnet) August 15, 2026

Novedades médicas de Guerrero Jr.

Tras el partido del viernes, el mánager John Schneider comentó que Guerrero tenía “un ligero dolor de cabeza”. Schneider indicó que el jugador seguía con dolor de cabeza el sábado.

Guerrero batea para .263 con siete jonrones y 46 carreras impulsadas.

Para hacer espacio en el róster de 40 jugadores, el lanzador derecho Lázaro Estrada fue designado para asignación. Toronto también llamó al zurdo Ricky Tiedemann desde Buffalo y envió al derecho Chase Lee a Triple-A.

Tiedemann registró una marca de 0-1 con una efectividad de 6.43 en siete partidos (dos como abridor) en tres niveles de ligas menores esta temporada.

"He got hit pretty good with the knee from Lombard in the head, so they're checking him out… Kind of precautionary right now."



John Schneider says Vladimir Guerrero Jr. will undergo concussion testing after exiting the game against the Yankees. pic.twitter.com/qQsxoo9KDt — Sportsnet (@Sportsnet) August 15, 2026

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