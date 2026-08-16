Arrestan a sospechoso de tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia que dejó cinco heridos

Las autoridades en Virginia arrestaron a un joven de 19 años relacionado con el tiroteo ocurrido la madrugada del sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), donde cinco personas resultaron heridas.

El Departamento de Policía del Condado de Chesterfield informó la detención de Camron Harris, de 19 años y residente de Henrico, Virginia. Los agentes lo hallaron escondido en un armario de Seward Hall, una residencia estudiantil de la universidad, alrededor de las 4:00 p.m., doce horas después del suceso. Las autoridades confirmaron que Harris no es estudiante de esta institución, informó ABC News.

Harris fue trasladado a la cárcel del condado de Chesterfield con ocho órdenes de arresto por delitos graves: cuatro por lesiones dolosas y cuatro por uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave. El sujeto permanece detenido sin derecho a fianza mientras la investigación sigue su curso.

Balance de víctimas y estado de salud

El tiroteo ocurrió poco antes de las 1:30 a.m. a las afueras de los edificios de residencia. Entre los heridos se encuentra un estudiante de VSU de 20 años, quien sufrió lesiones leves y ya recibió el alta hospitalaria. Las otras cuatro víctimas no pertenecen a la institución: un hombre de 21 años en estado crítico, un hombre de 23 años, una mujer de 19 años y un menor de 17 años.

Tras levantar el confinamiento inicial, la universidad anunció el incremento del patrullaje en las instalaciones.

“La policía de VSU mantendrá una mayor presencia en el campus mientras continúa la investigación. Se recomienda a los estudiantes que revisen su correo electrónico de VSU para estar al tanto de las medidas de seguridad adicionales vigentes y de la información sobre los recursos de apoyo disponibles”, indicó la universidad.

Asimismo, la institución añadió que “aunque se ha levantado el confinamiento, se pide a los miembros de la comunidad de VSU que tengan en cuenta la actividad policial en curso y eviten la zona inmediata donde los investigadores están procesando la escena”.

Declaración de la gobernadora de Virginia

Por su La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, se expresó ante lo ocurrido y lamentó el fallecimiento de las cinco personas.

“Adam y yo oramos por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos de bala esta mañana en la Universidad Estatal de Virginia, y nuestros pensamientos están con la comunidad de la VSU. Agradecemos a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden que acudieron al lugar de los hechos”, declaró.

Por su parte, el senador Mark Warner dijo estar “desconsolado al enterarse” del hecho y añadió que “pienso en todos los heridos y en toda la comunidad de VSU tras esta tragedia. Es devastador ver otro campus de Virginia afectado por la violencia armada”.

La investigación está a cargo de la Policía del Condado de Chesterfield, con la asistencia de la Policía de VSU, la Oficina del Sheriff del Condado de Hanover y la ATF.

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