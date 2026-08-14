Cinco personas y un sospechoso mueren tras varios tiroteos en Michigan

Cinco personas y el presunto responsable murieron este viernes tras una serie de tiroteos en el condado de Missaukee, en Michigan, que desencadenaron un amplio operativo policial en dos viviendas y una zona boscosa, informaron las autoridades.

Agentes acudieron poco antes del mediodía a una vivienda ubicada a unos 270 kilómetros al noroeste de Detroit, tras recibir un reporte de disparos. Al llegar, encontraron a tres personas muertas y a otra gravemente herida, quien fue trasladada a un hospital, informó The Associated Press.

La Policía Estatal de Michigan identificó al sospechoso como Chad Hickman, de 39 años, quien huyó del lugar antes de la llegada de los agentes. Mientras las autoridades desplegaban un operativo para localizarlo, encontraron a una cuarta persona muerta en otra vivienda.

La Policía Estatal de Michigan advirtió en la red social X que Hickman estaba armado y era considerado peligroso, por lo que pidió a los residentes no acercarse a él y mantenerse alejados de las zonas donde ocurrieron los tiroteos.

Posteriormente, las autoridades localizaron el vehículo del sospechoso en una zona boscosa cercana a Whitlock Lake. La búsqueda condujo a los agentes hasta el cuerpo de Hickman y al de otra persona fallecida.

“Esta situación es desgarradora para la comunidad y desafiante para los investigadores involucrados”, declaró la teniente Ashley Miller. Añadió que los equipos policiales trabajarían durante toda la noche para procesar cada una de las escenas.

Las autoridades no habían divulgado los nombres ni las edades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo que había recibido información sobre el tiroteo y que estaba siguiendo de cerca la situación.

“Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y la comunidad de Missaukee”, expresó Whitmer.

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