Futbolista venezolano lleva seis meses detenido por ICE y teme ser deportado: “Ha sido devastador”

Homero Calderón, un futbolista profesional venezolano de 32 años, lleva seis meses detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Folkston, Georgia, mientras espera el avance de su proceso migratorio. Su próxima audiencia ante una corte de inmigración está prevista para el 18 de agosto, una fecha que podría ser determinante para su futuro en Estados Unidos.

Calderón ha dedicado alrededor de 15 años al fútbol y ha desarrollado su carrera profesional en tres continentes, además de participar en torneos internacionales. Contó a Noticias Telemundo durante una breve videollamada desde el centro de detención que nunca antes había atravesado una situación similar.

“Nunca había estado en esta situación. Para mi familia ha sido devastador”, dijo el futbolista.

La comunicación fue interrumpida desde el interior del centro de detención poco después de que comenzara la conversación.

De acuerdo con el reportaje de Noticias Telemundo, Calderón jugaba para un equipo en Italia cuando viajó a Florida en 2025 con una visa de turista para reunirse con su esposa, Daniela Molina. Poco después, la pareja tuvo una hija que nació con complicaciones médicas.

La situación familiar llevó al futbolista a poner en pausa temporalmente su carrera deportiva para permanecer en Estados Unidos y ayudar a su esposa y a su hija. La familia afirma que Calderón mantenía vigente su documentación y había iniciado trámites relacionados con una visa de talento extraordinario y un cambio de estatus migratorio.

Molina explicó que padece epilepsia y que ha sufrido múltiples convulsiones. Durante el embarazo y después del nacimiento de su hija, aseguró que fue considerada una paciente de alto riesgo, por lo que recibió indicaciones médicas que le impedían viajar.

“Soy una persona epiléptica. Yo he convulsionado más de siete veces y al momento de irme con un bebé, hice mi consulta médica y me consideraron como una persona de alto riesgo y me prohibieron viajar”, relató la mujer a Noticias Telemundo.

Una detención tras una infracción de tráfico

La situación cambió el 27 de febrero, cuando Calderón fue detenido en Ocala, Florida, por una infracción de tráfico y posteriormente quedó bajo custodia de ICE.

Su familia sostiene que el futbolista nunca ha tenido antecedentes criminales y que su permanencia en Estados Unidos estaba vinculada a trámites migratorios que se realizaron por las vías legales correspondientes.

“Como él no tiene nada que lo lleve a la deportación. Hicimos todo de manera legal”, afirmó Molina, quien asegura llevar 17 años junto al futbolista y describió el sufrimiento que ha experimentado durante estos meses.

“Jamás lo había escuchado llorar tanto”, contó.

Su hijo también pregunta constantemente por su padre. Para evitar explicarle que está detenido, Molina contó que le dice que Homero se encuentra participando en un torneo de fútbol y que regresará con una medalla.

“Estos seis meses han sido horribles. Horribles, horribles”, expresó.

El caso de Calderón se produce en un contexto en el que decenas de miles de personas permanecen bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Noticias Telemundo reportó que más de 65,000 personas se encuentran detenidas en centros de ICE en todo el país, algunas mientras esperan que concluyan sus procesos migratorios y otras a la espera de una eventual deportación.

Para la familia del futbolista, la incertidumbre aumenta a medida que se acerca su próxima audiencia. Molina ha iniciado una campaña para pedir la liberación de su esposo y teme que termine siendo deportado a Venezuela, lo que complicaría todavía más la situación de su familia y dejaría a su hija y a ella sin el apoyo de Calderón.

“A mí me da pánico. Pánico”, afirmó.

Otros futbolistas detenidos por ICE

Al caso del futbolista venezolano Homero Calderón se suman los de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone y el mediocampista argentino Matías Pourrain, otros dos deportistas que han quedado bajo custodia de ICE en circunstancias vinculadas con viajes dentro de Estados Unidos.

Rodríguez Caglianone, futbolista venezolana y solicitante de asilo, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo. Tras permanecer más de dos semanas bajo custodia, recuperó su libertad bajo fianza y contó a CNN las condiciones que enfrentó en el centro de detención de Miramar.

“Mi país es este, yo he vivido aquí, mi familia está toda aquí, yo voy a pelear mi caso”, afirmó cuando, según su relato, le preguntaron si quería luchar por su caso migratorio o regresar a Venezuela.

El argentino Matías Pourrain, de 34 años, también fue detenido por agentes migratorios en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. El mediocampista se dirigía a Los Ángeles para disputar con el Club de Lyon FC las semifinales de un torneo cuando fue puesto bajo custodia y posteriormente trasladado, según reportes de El Clarín, al centro de detención de Krome, en el área de Miami.

De acuerdo con su hermano, Juan Pourrain, el futbolista lleva siete años viviendo en Estados Unidos y tiene una solicitud de asilo en trámite, autorización de trabajo vigente e identificación del estado de Florida.

Su club salió en su defensa y recalcó que Pourrain no intentaba abandonar ni ingresar al país, sino que realizaba un viaje doméstico entre dos ciudades estadounidenses.

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