Disney World prepara un área temática basada en “Monsters, Inc.”

Durante todo este fin de semana, los medios y conversaciones se han centrado en los anuncios que se hicieron en el D23: The Ultimate Disney Fan Event. Entre los nuevos anuncios que se hicieron durante el evento está la construcción de una nueva atracción basada en “Monsters, Inc.” (2001).

Esta nueva atracción se llamará “Monstropolis” y se está construyendo en el parque Disney’s Hollywood Studios en Walt Disney World, Florida. La inauguración de esto estaría programada para el 2027 y se asegura que los visitantes podrán ser parte del mundo cotidiano del universo que protagonizan Sulley y Mike.

Además de poder ser parte de ese universo, también se incluirán atracciones típicas de estos parques.

Durante el D23: The Ultimate Disney Fan Event, Michael Hundgen, vicepresidente creativo de la cartera de Walt Disney World en Walt Disney Imagineering, declaró: “Sabíamos que la montaña rusa de la puerta era la piedra angular de la experiencia. Sentíamos que simplemente darles una montaña rusa no le haría justicia a la experiencia. Así que nos embarcamos en esta idea de una experiencia teatral que realmente familiarizaría a nuestros visitantes con los monstruos”.

“Monsters, Inc.” se estrenó en el 2001 y sigue siendo un éxito. Crédito: Kim D. Johnson | AP

Sobre la misma experiencia, apuntó: “Estamos invitando a la gente a este parque por primera vez, y los monstruos están un poco nerviosos al respecto, así que están tanteándonos. Durante mucho tiempo, a veces nos han tenido tanto miedo como nosotros a ellos, así que esta idea de que todos trabajemos en armonía es nueva para ellos”.

Basado en ese diseño y en la creación de un espacio ideal para todos los fanáticos de la película, se ha anunciado la primera montaña rusa suspendida de Disney.

El mismo Hundgen, dijo: “Es la primera montaña rusa colgante que hemos construido en Disney en todo el mundo. La escena inicial te llevará directamente al piso de las risas, donde los visitantes serán colocados en artilugios que Mike ha creado para canalizar tanto risas como gritos. La idea es que, si combinas estas dos cosas, bueno, los gritos son poderosos, pero las risas lo son aún más”.

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