Disney estrenará en 2027 un documental sobre la vida y carrera de Julie Andrews

La carrera de Julie Andrews volverá a ocupar un lugar central en la pantalla. Disney+ confirmó que trabaja en un documental original dedicado a la actriz, cantante y escritora británica, una producción que llegará a la plataforma en 2027 con la intención de recorrer tanto sus grandes éxitos como los momentos menos conocidos de su vida.

El proyecto promete ofrecer una mirada cercana a una de las figuras más influyentes del cine musical, cuya trayectoria ha dejado títulos inolvidables como “Mary Poppins”, “Sonrisas y lágrimas” y “El diario de la princesa”.

La producción estará dirigida por RJ Cutler, quien también participa como productor y no ocultó la admiración que siente por la artista: “Es una referente cultural”, aseguró al presentar un documental que buscará convertirse en el retrato más completo de Andrews, desde sus primeros años en el Reino Unido, hasta su consolidación como una estrella de alcance internacional.

Imágenes inéditas y testimonios que reconstruirán su historia

Disney informó que el documental incluirá imágenes de archivo nunca antes vistas, además de entrevistas y testimonios que repasarán los momentos más importantes de la carrera de la actriz.

El objetivo será mostrar, no sólo el impacto que tuvieron sus personajes más emblemáticos, sino también el recorrido personal y profesional que la convirtió en una de las intérpretes más queridas de varias generaciones.

La producción estará a cargo de This Machine, compañía perteneciente a Sony Pictures Television. Además de Cutler, participan como productores Trevor Smith, Elise Pearlstein, Jane Cha Cutler y Jonathan Ruane, mientras que Mark Blatty asumirá el rol de productor ejecutivo.

El director promete mostrar una faceta poco conocida de la actriz

RJ Cutler adelantó que el documental profundizará en los desafíos que marcaron la vida de Julie Andrews, un aspecto que, según explicó, muchas personas desconocen.

“Julie Andrews no es simplemente una artista querida, es una figura intrínsecamente ligada a la forma en que generaciones enteras comprenden la alegría, la resiliencia y la gracia. La mayoría desconoce los extraordinarios desafíos que tuvo que superar a lo largo de su vida, desafíos que exploramos en esta película”, afirmó.

El cineasta también recordó el proceso de conversaciones con la actriz y destacó la confianza que ella depositó en el equipo de producción: “Sentarme con Julie, adentrarme en su mundo interior, observarla reflexionar sobre una vida que marcó tantas otras, fue una experiencia que atesoraré para siempre”, dijo.

“Nos mostró su ser en su totalidad, sin artificios, sin pretensiones. Y lo que descubrimos fue a alguien aún más extraordinario que el ícono. Me siento conmovido por su talento, admirado por su fortaleza y honrado por su confianza”, expresó RJ Cutler en declaraciones compartidas por Disney.

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