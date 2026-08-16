EE.UU. publica mensaje tras cancelación de visa al hijo del expresidente mexicano López Obrador

La Embajada de Estados Unidos en México afirmó el sábado que su gobierno puede cancelar visas cuando existan motivos para hacerlo, luego de que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), denunciara que le fue retirada la autorización para ingresar al territorio estadounidense.

En un mensaje difundido en redes sociales, la representación diplomática estadounidense sostuvo que la medida no depende de la identidad ni de las opiniones políticas del titular de la visa.

“Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio, no un derecho”.

La Embajada acompañó el mensaje con un video del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, publicado originalmente el pasado 16 de febrero. En ese material, el funcionario defendió la facultad de Washington para revocar visas cuando considere que una persona actúa en contra de los intereses de Estados Unidos.

“Nadie tiene derecho a una visa. Si entra a nuestro país como visitante y realiza actividades contra los intereses nacionales de Estados Unidos, le quitaremos su visa”, afirmó Rubio.

Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho. https://t.co/FOSnNCrTR7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 15, 2026

La confirmación de Washington se produjo después de que López Beltrán enviara una carta al presidente Donald Trump, fechada el 13 de agosto en Teapa, estado de Tabasco, en la que informó que le habían cancelado la visa y atribuyó la decisión a Rubio y al subsecretario de Estado Christopher Landau.

El político mexicano calificó la medida como una decisión de “carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”. También aseguró que los funcionarios estadounidenses no tienen “ninguna prueba” en su contra relacionada con algún acto “inmoral o delictivo”.

López Beltrán sostuvo que la cancelación sería una represalia contra países, gobiernos y políticos que “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

En su misiva, el hijo del exmandatario mexicano aseguró además que no le representa un problema dejar de viajar a Estados Unidos y cuestionó directamente a Trump sobre si estaba informado de la decisión.

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba ¿no le parece un acto prepotente de su parte?”, dijo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este sábado al caso durante la inauguración de un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tampico, Tamaulipas, aunque no mencionó directamente a López Beltrán.

“Una visa no define a una persona”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria agregó que una visa únicamente permite ingresar a otro país y reivindicó la soberanía mexicana al señalar que “en México no hay nadie que mande más que el pueblo de México”.

El viernes, Sheinbaum había cuestionado la decisión estadounidense y la calificó como una forma de “injerencia” política, al considerar que sus motivos eran “esencialmente” políticos.

Sigue leyendo:

• ¿Por qué el Departamento de Estado de EE.UU. ha revocado 600 visas a través de nuevo grupo de trabajo?

• Departamento de Estado confirma que la administración Trump ha revocado más de 175,000 visas

• Trump revoca la visa de la embajadora de Lula Da Silva en EE.UU. en nueva crisis diplomática