Hamás reafirmó su compromiso con el plan de Trump para dar fin a la guerra en Gaza

Una delegación de la organización islamista Hamás, liderada por su jefe Jalil al Haya, confirmó este domingo su adhesión a la propuesta presentaba por el presidnete Donald Trump, orientada a finalizar las hostilidades en la Franja de Gaza y dar inicio a la reconstrucción de la zona.

De acuerdo con la cadena Al Qahera News, vinculada a los servicios de inteligencia de Egipto, país mediador, los representantes palestinos hicieron esta ratificación durante un encuentro oficial en territorio egipcio.

En la reunión, Al Haya conversó con el director de la Dirección General de Inteligencia de Egipto, Hasan Rashad. Ambos altos cargos analizaron “las formas de completar la implementación de las resoluciones de la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij”, cumbre realizada en octubre pasado que fijó las bases para un cese al fuego condicionado en el territorio palestino.

El contenido de la hoja de ruta de 15 puntos

Las conversaciones también abordaron el proyecto de 15 puntos planteado por Trump. Dicha iniciativa, rechazada por el Gobierno de Israel, establece la salida de las tropas israelíes del enclave, la entrega de armamento por parte de Hamás y otras facciones rebeldes, además del traspaso de la administración civil a una junta de gobernanza nacional.

Medios internacionales de Estados Unidos y países árabes señalaron que Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, prevé viajar a Egipto tras sostener encuentros con funcionarios israelíes. Durante su estadía, Kushner podría reunirse de forma directa con los delegados de Hamás.

Negociaciones y posturas contrapuestas

El encuentro representa la primera gestión internacional de Al Haya desde su nombramiento como líder del grupo en julio, y ocurre mientras Israel demanda la permanencia de sus fuerzas armadas en Gaza hasta lograr el desarme total del grupo. Por su parte, Hamás condiciona la entrega de armas a la previa retirada de los efectivos israelíes.

En sus primeras declaraciones como jefe de la organización, Al Haya sostuvo que su objetivo principal es el fin de las operaciones militares de Israel y la salida de sus tropas del enclave.

Por otro lado, la cancillería de Qatar lamentó de manera pública que Israel continúe retrasando los términos de la tregua acordada y solicitó a los organismos internacionales interceder para la aplicación del plan.

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