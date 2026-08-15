Kenia Os baila y disfruta del Baja Beach Fest 2026 pese a las críticas

Kenia Os no parece dispuesta a dejar que las polémicas de las últimas semanas le roben la diversión. La cantante fue una de las figuras que pasó por el Baja Beach Fest 2026, celebrado del 7 al 9 de agosto en las playas de Rosarito, Baja California, y aprovechó su participación para disfrutar al máximo, bailar y dejarse llevar por la música.

Lejos de cualquier tensión, Kenia Os bailó con entusiasmo y disfrutó de su paso por el festival, donde compartió cartel con figuras como Ozuna, Junior H, Anuel AA, Nicky Jam, Sean Paul, Yandel Sinfónico, Manuel Turizo y Ryan Castro.

Su presentación también llegó en medio de comentarios en redes sociales sobre la respuesta que habría recibido por parte de algunos asistentes. Parte del debate se centró en si la cantante había conseguido conectar con el público del evento, especialmente después de que circularan imágenes de su participación.

Sin embargo, más allá de esas opiniones, la artista decidió vivir el momento a su manera y celebrar su presencia en uno de los encuentros de música urbana más importantes de la temporada.

La polémica quedó fuera del escenario

El mensaje que Kenia Os compartió durante su presentación también fue interpretado por algunos usuarios como una referencia a la recepción que estaba teniendo su espectáculo. La cantante expresó: “Me hace mucha ilusión estar acá. Gracias a todos mis fans que están acá, a todo el público nuevo también. Gracias por venir y escucharme, tal vez están esperando un próximo artista, pero de corazón muchísimas gracias por estar acá, por escuchar mi show, por respetar la música de mis keninis y la mía”.

La aparición de Kenia Os en Baja Beach Fest ocurrió, además, después de varias semanas marcadas por la polémica que involucra a Belinda y Danna Paola. La intérprete, incluso, ha hablado de una supuesta “campaña de desprestigio” en su contra debido a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales.

Hace poco Danna aprovechó un encuentro con la prensa para despejar las versiones sobre supuestos conflictos con Kenia Os y la propia Belinda. La cantante pidió no alimentar este tipo de rumores, especialmente porque pueden terminar provocando ataques en redes sociales contra otras artistas.

Sobre este tema, la intérprete señaló: “Creo que estamos en momentos de mucho odio en general; creo que hay que enfocar la energía. Yo estoy enfocada en enfocar mi energía en el trabajo, las cosas positivas; como lo dije la última vez, el odio no es algo en lo que yo sea partícipe, nunca lo he sido, nunca he sido fan de polémicas”.

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