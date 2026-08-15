Cristian Castro vuelve a su lado rockero con un nuevo disco y gira en México

Cristian Castro lleva 12 años dejando que Lügh Draculea, su alter ego metalero, tome el escenario. Ahora, esa faceta tendrá una nueva banda sonora con el tercer álbum de La Esfinge, un proyecto que mezclará referencias al pasado prehispánico de México con una propuesta de rock de tono romántico.

El disco, que llevará probablemente el nombre “La serpiente emplumada”, llegará el 17 de septiembre y tendrá 12 canciones. Antes de conocer el álbum completo, la agrupación integrada por David Avilés, Alejandro Carrera, Alexei Torres y Bryce Snowden presentará “Mensajero”, sencillo que será el adelanto de esta nueva producción.

Castro explicó durante una rueda de prensa en Ciudad de México que el concepto del álbum busca acercar a La Esfinge a una identidad profundamente mexicana. El cantante lo resumió así: “Queremos hacer una Esfinge como (el dios) Quetzalcóatl, con sus pirámides, su volcán, sus infinitos. Será de lo más valioso tener ese amuleto”.

La propuesta también marcará una búsqueda sonora distinta para el grupo, que ya publicó “El cantar de la muerte” en 2014 y “La cruel cantora” en 2023. Sobre el rumbo que tomará esta tercera producción, explicó: “Con el tercer disco quiero encontrar un balance entre el primero y el segundo. Vamos a estar a la mitad con canciones un poco más comerciales”.

Gira con sello mexicano

El nuevo álbum llegará acompañado de una gira por México que comenzará el 4 y 5 de diciembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Después, La Esfinge continuará el 11 y 12 de diciembre en el Showcenter Complex de Monterrey y cerrará esta etapa el 15 y 16 de enero en el Teatro Diana de Guadalajara.

Los conciertos tendrán una puesta en escena ambiciosa, según adelantó Cristian Castro: “En el escenario habrá dos esfinges encontradas con láser y mucha escenografía con un paisaje muy mexicano, de nuestros antepasados y una ceremonia azteca muy linda”.

El salto del pop al heavy metal no es una ocurrencia reciente para el cantante. Castro contó que el rock pesado, el metal progresivo y la estética gótica forman parte de sus gustos desde la adolescencia: “Siempre ha sido mi sueño, desde la secundaria, de hecho las canciones que están en El cantar de la muerte las escribí en la secundaria con mi grupo escolar”.

Su recorrido, incluso, le ha permitido trabajar con figuras como Gustavo Santaolalla, con quien grabó recientemente “Se fue el sol”. Ahora, Cristian Castro quiere llevar a La Esfinge fuera de México y convertirla en una banda representativa del país en otros mercados. La gira tendrá además un invitado especial, Alex Lora, líder de El Tri.

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