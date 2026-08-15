Robbie Williams revela que tiene autismo y afirma: “Eso explica muchísimo”

Con 52 años Robbie Williams recibió una noticia que, según él mismo contó, le permitió entender mejor varias características de su manera de pensar. El cantante británico reveló que recientemente fue diagnosticado con autismo, durante una sesión de preguntas y respuestas celebrada en Londres por el lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca Hopeium, en Flannels.

El artista contó que el diagnóstico se suma al TDAH con el que ya convive y que, lejos de verlo como algo negativo, encontró en él una explicación para ciertos comportamientos que durante años pudieron resultarle difíciles de comprender.

Williams lo resumió así: “Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo”. Después añadió con humor: “Ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel y, para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”.

La creatividad como refugio frente a sus pensamientos

El cantante también explicó que su TDAH influye directamente en su capacidad para concentrarse. Al hablar de esa experiencia, señaló: “Con el TDAH puedes concentrarte completa y absolutamente en algo al 1000%, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes hacerlo. Pregúntenles a mis hijos”.

En su caso, esa concentración encuentra un destino muy concreto. Williams aseguró estar “completamente y absolutamente obsesionado con crear imágenes y hacer cosas divertidas”, una actividad que le permite poner la atención fuera de sí mismo cuando aparecen pensamientos que le generan miedo o preocupación.

“Si estoy creando imágenes y cosas divertidas, no estoy pensando en mí, porque mi cerebro es increíblemente creativo y puede ser creativo con todo aquello que te provoca pánico o miedo”, explicó.

Para mostrar hasta dónde pueden llegar esas ideas, el intérprete de grandes éxitos como “Better Man” y “Angels” relató una situación que vivió en un avión: “Por ejemplo, así de loco estoy: recientemente estaba sentado en un avión y pensé: ‘¿Y si puedo tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dicen al avión que se estrelle?’”.

Robbie Williams concluyó: “Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando. Es mejor entrenar mi cerebro para que haga algo mejor que preocuparse por tener poderes sobrenaturales y hacer que un avión se estrelle”.

El nuevo diagnóstico se suma a otros temas de salud que el cantante ha abordado públicamente, entre ellos el mencionado TDAH, los pensamientos intrusivos y el síndrome de Tourette.

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