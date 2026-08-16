Sube el número de muertos tras inundaciones en Indiana

Las severas tormentas e inundaciones que golpean a Indiana desde el pasado 11 de agosto han dejado un saldo provisional de al menos seis personas fallecidas, cortes masivos de energía eléctrica y récords en los niveles de agua, según confirmaron fuentes oficiales del estado.

El Departamento de Seguridad Nacional de Indiana y las autoridades locales ratificaron la cifra de víctimas mortales. Entre los fallecidos figura un niño de 4 años en el condado de Jennings, quien perdió la vida el martes tras la caída de un árbol sobre su vivienda.

Asimismo, los organismos de rescate reportaron el deceso de un joven de 19 años y una mujer de 58 años en el condado de Delaware.

Se muestran inundaciones en el norte de Indianápolis, Indiana, este sábado. (Foto: Indianapolis Fire Department/ AP)

Estado de emergencia y asistencia federal

Ante la magnitud del desastre, el gobernador Mike Braun decretó el estado de emergencia, e indicó en sus redes sociales que conversó con el presidente Donald Trump sobre “las fuertes tormentas y las inundaciones históricas que afectan a Indiana“, precisando que el Ejecutivo federal aceptó brindar ayuda a la entidad, informó ABC News.

Por su parte, Jonathan Whitham, director ejecutivo del Departamento de Servicios Humanos de Indiana, detalló que al menos 150,000 clientes continúan sin servicio eléctrico.

“En cuanto a las inundaciones, repito, es un problema que persiste. Continuará al menos durante las próximas 24 horas, y luego comenzaremos el proceso de recuperación”, afirmó Whitham durante una rueda de prensa.

Rescates en Indianápolis y récords fluviales

Las precipitaciones han provocado emergencias en la zona central del estado. El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, advirtió sobre la gravedad del evento meteorológico.

“La ciudad de Indianápolis se enfrenta actualmente a una inundación sin precedentes en más de 30 años. Se trata de una situación en constante evolución, y las condiciones pueden cambiar, y de hecho cambian, con mucha rapidez”, apuntó el alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett.

El Departamento de Bomberos de Indianápolis ejecutó 50 rescates acuáticos, evacuando a 91 personas y 45 mascotas. En Noblesville, el alcalde Chris Jensen informó que el río White alcanzó un nivel pico de 24.6 pies, superando la marca histórica de 23.8 pies registrada en 1913.

“Las últimas 48 horas han sido sin precedentes en esta comunidad”, dijo Jensen. “Como saben, anoche rompimos el récord de 113 años de antigüedad, que data de 1913 y que originalmente era de 23.8 pies. Alcanzamos el pico anoche y esta madrugada con 24.6 pies aquí”.

Sigue leyendo:

– Cinco personas y un sospechoso mueren tras varios tiroteos en Michigan

– EE.UU. ejecuta a tres hombres en un solo día: un análisis del aumento de la pena capital

– ¿Dónde es mejor envejecer en EE.UU.? Los 10 estados que ofrecen las mejores condiciones