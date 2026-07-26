¿El té de canela en ayunas realmente baja la glucosa? Lo que dice la ciencia

El té de canela es una bebida aromática a la que se le atribuyen propiedades para curar la diabetes o bajar la glucosa en la sangre de golpe. Un doctor en ciencias de los alimentos desmonta los mitos sobre este “remedio milagroso” con evidencia clínica.

El doctor en Ciencias de los Alimentos, Víctor Manuel Zamora Gasga, confirma que la canela tiene “compuestos moleculares fascinantes, como el cinamaldehído y potentes polifenoles antioxidantes”. Los laboratorios han demostrado que estos compuestos pueden:

Mejorar un poco la sensibilidad a la insulina .

. Modular el metabolismo de los carbohidratos .

. Reducir la absorción de glucosa en el intestino.

¿El té de canela puede curar el azúcar en sangre?

Zamora Gasga aclara que el té no puede tomarse como un tratamiento médico, porque cuando los científicos revisan los ensayos clínicos más estrictos, “descubren que la evidencia más fuerte no viene de la infusión casera, sino de extractos en cápsulas con dosis controladas”.

Investigaciones recientes revelan que el consumo diario de estos suplementos redujo la glucosa en ayunas y bajó la hemoglobina glucosilada poco más de medio punto porcentual en personas con diabetes tipo 2.

Mientras tanto, el té es menos poderoso que los suplementos. El experto cita estudios sobre el efecto de las infusiones que demuestran que el té de canela puede reducir el pico máximo de glucosa justo después de comer, “pero esto es solo un apoyo en la respuesta de tu cuerpo. No va a compensar una mala alimentación, la falta de ejercicio, ni va a reemplazar a la metformina o a la insulina”.

El peligro oculto: Cumarina y toxicidad hepática

Otro dato científico es que si vas a tomar té de canela todos los días, tienes que saber qué tipo de canela tienes en tu cocina.

La canela cassia, que es la más común y barata en el supermercado, contiene altas cantidades de cumarina. La cumarina, en dosis altas o prolongadas, es tóxica para el hígado. El límite seguro dictado por las autoridades europeas de salud es de apenas 0.1 mg por kilogramo de peso corporal al día. Tomar litros de té de canela pensando que será más potente es una pésima idea que podría terminar dañando tu salud hepática.

¿Cómo consumirla de forma inteligente y segura?

Para aprovechar al máximo los beneficios del té de canela, Zamora Gasga ofrece algunos tips para elegir, preparar y beber esta infusión:

Elige la variedad correcta: compra canela de Ceilán , que es un poco más clara y quebradiza, pero contiene niveles mínimos de cumarina , haciéndola segura para el consumo diario.

compra , que es un poco más clara y quebradiza, pero contiene niveles mínimos de , haciéndola segura para el consumo diario. Mide la dosis: Una taza al día es suficiente. Infusiona una pequeña ramita o media cucharadita de canela molida en 250 ml de agua caliente durante 10 a 15 minutos.

Una taza al día es suficiente. Infusiona una pequeña ramita o media cucharadita de canela molida en 250 ml de agua caliente durante 10 a 15 minutos. Tómala sin azúcar: no le añadas endulzantes.

En caso de seguir un tratamiento médico para la glucosa, es importante contar con el acompañamiento de un profesional, ya que tomarlo sin supervisión de tu médico puede provocar una hipoglucemia, es decir, que el azúcar se te baje a niveles peligrosos.

Aunque el té de canela es un excelente complemento aromático y un apoyo modesto para tu metabolismo, el efecto se pierde cuando se consume con un postre alto en azúcar o una mala dieta.

Sigue leyendo:

.¿Hervir la flor de jamaica le quita sus propiedades? Esto dice un doctor en alimentos

.Cúrcuma con pimienta negra: ¿Remedio milagroso o peligro oculto para tu hígado?

.¿Sufres de gases? 3 remedios naturales y un ejercicio clave para aliviarlos rápido