¿Hervir la flor de jamaica le quita sus propiedades? Esto dice un doctor en alimentos

La flor de Jamaica es una de las bebidas naturales más populares por sus propiedades medicinales. Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones sobre sus beneficios, han surgido dudas sobre la forma correcta de prepararla: ¿se hierve o se pierden los nutrientes? Un doctor en ciencias de los alimentos explica cómo aprovechar al máximo esta planta ancestral.

El doctor en Ciencias de los Alimentos, Víctor Manuel Zamora Gasga, explica que si bien es cierto que al hervir la jamaica se pueden perder algunas propiedades, no todo está perdido.

El resultado de una infusión perfecta: una bebida refrescante que conserva casi el 90% de sus propiedades medicinales intactas. Crédito: Shutterstock

La Jamaica tiene un color característico que viene dado por unas moléculas llamadas antocianinas. “Entre las más abundantes están la delfinidina 3-sambubiosido y la cianidina 3-sambubiosido, compuestos con actividad antioxidante que pueden alcanzar concentraciones de hasta 2.5 g por cada 100 g de Jamaica seca”.

Para saber lo que pasa al hervir la Jamaica, detalla que ocurren dos cosas al mismo tiempo:

Extracción vs. Degradación

El calor ayuda a que las antocianinas salgan de los tejidos vegetales y pasen al agua, pero por otro lado, esas mismas moléculas son sensibles a la temperatura y pueden comenzar a degradarse. De hecho, cuando se compararon temperaturas desde 25 a 90 °C, se observó que temperaturas más altas aceleraban la extracción, pero no aumentaban la cantidad final de antocianinas recuperadas. Además, por encima de aproximadamente 60 °C, la degradación comenzaba a hacerse más evidente. Y aquí viene el dato que más me sorprendió.

El factor clave es el tamaño

El factor más importante no fue la temperatura, fue el tamaño de la Jamaica. Cuando los cálices se trituran a trozos más pequeños (como de 2 cm), la velocidad de extracción aumentó entre un 65% y un 125%, y gran parte de las antocianinas disponibles se recuperaban durante los primeros 10 minutos.

El creador del canal Sabor a Ciencia comparte que, para obtener un agua de Jamaica verdaderamente rica en antocianinas, se debe preparar de la siguiente manera:

Ingredientes

40 g de Jamaica

Un litro de agua

Paso a paso

Tritura ligeramente los cálices para aumentar la superficie de contacto, sin necesidad de convertirlos en polvo. Agrega agua a temperatura ambiente o apenas tibia y deja reposar entre 10 y 20 minutos. Cuela la bebida para retirar los trozos de jamaica. Sirve y disfruta, o refrigérala si prefieres consumirla fría.

Con esta forma de preparar la Jamaica, se recupera alrededor del 88% de las antocianinas disponibles, “un rendimiento sorprendentemente alto sin necesidad de hervir intensamente la Jamaica”, explica.

Al final, hervir la Jamaica no elimina automáticamente todas sus propiedades. Esta forma de preparación que sugiere el doctor, basada en estudios científicos, es la que logra el equilibrio perfecto.

Además, destaca que la Jamaica contiene muchos otros compuestos bioactivos además de las antocianinas, y algunos podrían tener efectos incluso más interesantes sobre nuestro organismo.

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