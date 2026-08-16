Trabajadores renovaban un edificio y encontraron $10 millones en lingotes y monedas de oro

Una obra de renovación en Bélgica terminó convirtiéndose en un hallazgo extraordinario cuando un grupo de trabajadores encontró bajo un edificio una gran cantidad de lingotes y monedas de oro con un valor estimado superior a $10 millones.

El hallazgo ocurrió mientras instalaban una tubería

El descubrimiento se produjo en Sint-Gillis-Dendermonde, una comunidad flamenca ubicada a unos 40 minutos de Bruselas.

De acuerdo con New York Post, los trabajadores estaban retirando parte de los cimientos de un inmueble para instalar una tubería de drenaje cuando comenzaron a encontrar objetos metálicos enterrados.

Kobe, un trabajador estudiante de 18 años, explicó al medio belga VRT que inicialmente no comprendieron la magnitud de lo que tenían frente a ellos.

“Nuestra primera reacción fue realmente de incredulidad. Por supuesto, no esperábamos encontrar oro”, relató.

Al principio, el equipo creyó que se trataba de monedas de 1 euro.

Sin embargo, esa impresión cambió cuando apareció una pieza de oro y posteriormente comenzaron a salir más monedas y lingotes del terreno.

“Fui a mirar y tomé el oro en mis manos. Seguimos desenterrando nuevas monedas y lingotes también. Solo entonces realmente entendimos lo que habíamos encontrado. Fue una sensación increíble”, dijo Mario, encargado de la obra.

El supervisor agregó que nunca había vivido una situación similar durante su trayectoria profesional.

“Después de 33 años en la construcción, es la primera vez que experimento algo así”, señaló.

El tesoro estaría valuado en unos $10.4 millones

En total, el cargamento de oro fue valuado en aproximadamente 9 millones de euros, equivalentes a unos $10.4 millones.

Los trabajadores no pudieron quedarse con ninguna de las piezas y entregaron todo a las autoridades. Mario reconoció que apropiarse del oro habría sido ilegal.

“Hay tantas monedas y lingotes que sería casi imposible. Además, eso sería robo”, afirmó.

Según New York Post, el tesoro quedó bajo custodia de CAW Oost-Vlaanderen, una organización que brinda servicios de bienestar social a residentes de Dendermonde.

La BBC informó que existe la intención de utilizar los recursos para apoyar labores de carácter social, aunque la propiedad definitiva del oro todavía no ha sido resuelta.

Aún investigan quién es el dueño

El hallazgo provocó que decenas de personas acudieran al lugar con la esperanza de encontrar más objetos de valor.

La policía de Dendermonde pidió a los buscadores mantenerse alejados y advirtió que ya no queda nada que encontrar, además de que la zona representa un peligro debido a la demolición del edificio.

El historiador y exalcalde de Dendermonde Piet Buyse planteó que el oro podría haber pertenecido a la familia cervecera Van Assche, vinculada históricamente con el inmueble, de acuerdo con Brussels Times.

La legislación belga establece que el propietario legítimo dispone de cinco años para reclamar el tesoro.

Si nadie demuestra la propiedad y el oro no está relacionado con alguna actividad criminal, podría dividirse entre quien realizó el hallazgo y el propietario del inmueble.

Kobe, mientras tanto, espera que los trabajadores reciban alguna recompensa.

“Por supuesto, esperamos recibir una ‘recompensa por el hallazgo’. Eso estaría bien”, comentó.

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