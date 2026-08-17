BBC pide a tribunal de EE.UU. documentos y testimonios de familiares de Trump por demanda de difamación

La BBC solicitó a un tribunal federal de Estados Unidos autorización para obtener documentos y testimonios de Ivanka Trump, Jared Kushner y Donald Trump Jr. como parte de la demanda por difamación de $10,000 millones presentada por el presidente Donald Trump contra la cadena británica.

Los abogados de la BBC sostienen que los tres familiares tienen “conocimiento personal” sobre asuntos relevantes para el litigio y podrían contar con registros relacionados con los argumentos planteados por Trump contra la emisora, informó la agencia de noticias The Associated Press.

La cadena afirmó ante el tribunal federal de Florida que no ha podido entregar las citaciones judiciales a Ivanka Trump, Kushner y Donald Trump Jr. debido a la presencia de agentes del Servicio Secreto y otro personal de seguridad que los acompaña.

La BBC pidió al juez que permita notificar las citaciones mediante correo electrónico y correo certificado. Según los documentos judiciales, la emisora también solicitó a Trump que aceptara las citaciones en nombre de su hija y su yerno o que instruyera al Servicio Secreto para facilitar la notificación, pero el mandatario se negó.

El juez dio al equipo legal de Trump hasta el viernes para responder a la solicitud.

El discurso del 6 de enero

La BBC argumenta que los familiares de Trump podrían aportar información relevante para su defensa frente a la demanda, particularmente sobre la acusación de que el documental de la cadena tergiversó las palabras del entonces presidente durante un discurso pronunciado el 6 de enero de 2021.

Según la presentación judicial, la emisora considera que Ivanka Trump y Donald Trump Jr. podrían tener información relacionada con la afirmación de Trump de que sería “materialmente falso insinuar que incitó a la violencia” ocurrida ese día en el Capitolio.

Los abogados de la BBC señalaron que Donald Trump Jr. e Ivanka Trump estaban en el Despacho Oval mientras su padre todavía revisaba el discurso. También indicaron que Donald Trump Jr. habló con él después de que comenzara la violencia en el Capitolio.

Trump presentó la demanda en diciembre y reclama $10,000 millones en daños a la BBC, a la que acusa de difamación y prácticas comerciales engañosas e injustas por la edición de un documental de 2024.

La demanda sostiene que la BBC unió fragmentos separados del discurso de Trump para presentar de manera engañosa sus declaraciones y modificar intencionalmente su significado. El equipo legal del presidente también afirmó que la edición buscaba interferir en las elecciones presidenciales de 2024.

La BBC se disculpó posteriormente con Trump por la edición, aunque negó haberlo difamado.

Los abogados de Trump rechazaron la solicitud de la cadena y acusaron a la BBC de intentar desviar la atención de su responsabilidad en el caso.

“La BBC difamó intencionadamente al presidente Donald J. Trump, y ahora la BBC está intentando acosarlo a él, a su familia y a sus seguidores abusando del proceso de declaración”, sostuvo el equipo legal del mandatario.

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