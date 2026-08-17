Escocia retira apoyo a Infantino: “No votaremos a favor de su reelección en 2027”

Gianni Infantino parece seguir en caída libre tras su polémico intento de privatizar el Mundial. Este lunes, la Federación Escocesa de Fútbol retiró su apoyo al presidente de la FIFA para el proceso de votación de reelección de su candidatura en 2027.

“La posición de la Federación Escocesa ha sido muy clara desde que las federaciones de la UEFA se reunieron. Estamos alineados con la posición de la UEFA. La UEFA habló de una pérdida de confianza en la FIFA y estamos completamente de acuerdo con ello”, dijo Ian Maxwell, presidente de la Federación Escocesa, en la presentación del nuevo técnico de la selección, Sebastian Pocognoli.

“No votaremos a favor de la reelección de Infantino en 2027″, sentenció. De este modo, las cuatro federaciones británicas (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) ya han hecho público su retirada de apoyo a Infantino.

El pasado viernes, la Federación de Futbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció que retiraba su apoyo a la candidatura del abogado para su reelección como presidente del organismo.

La NZF incluso solicitó a la FIFA someterse a una revisión externa e independiente para evaluar la gestión de Infantino al frente.

Estados Unidos Soccer, Canadá Soccer, la UFC (Unión Caribeña de Fútbol) y la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol) no han hecho público si apoyarán o no la reelección, pero sí pidieron un “cambio significativo dentro de la gobernanza de la FIFA”.

Finlandia, Suecia, Serbia y Países Bajos también habían retirado su apoyo al dirigente. La espiral de rechazo parece ir haciéndose más grande. No obstante, Infantino mantiene apoyos dentro del mundo del fútbol.

La Confederación Africana de Futbol (CAF) y la Confederación Sudamericana (Conmebol) han respaldado su continuidad, mientras que Qatar, Marruecos, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán expresaron el pasado jueves su “pleno apoyo” al presidente de la FIFA y su confianza en su liderazgo.

Dentro del mundo político, Infantino también ha ganado apoyo mediático. Recientemente, el presidente Donald Trump salió en defensa de Infantino y afirmó que sería “un terrible error” sustituirle, tras destacar el éxito del Mundial de 2026 celebrado en México, Canadá y Estados Unidos.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato. Sin embargo, su proyecto de privatizar la FIFA le está costando un alto precio reputacional y mediático que ya empieza a mermar capital político dentro de su gestión.



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