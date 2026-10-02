¡A vacunarse!: Ya llegó la temporada de gripe a NYC

Octubre llegó, y aunque todavía faltan varias semanas para que comience oficialmente el invierno en la Gran Manzana, hay una temporada que parece haberse anticipado un poco este año, y hace un par de días ya está haciendo de las suyas en Nueva York: la de la gripe.

Personas estornudando, otras tosiendo y algunos con fiebre y resfriados fuertes en los trenes, calles y lugares públicos, forman parte del panorama de la ciudad en los últimos días, por lo que autoridades de salud están haciendo un llamado urgente a protegerse contra la influenza y vacunarse.

“La gripe (influenza) es una enfermedad respiratoria contagiosa que provoca síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dolores corporales. Es más frecuente durante los meses de otoño e invierno y la vacunación anual es la mejor manera de protegerse”, asegura el Departamento de Salud de la Ciudad, tras advertir que cada año, entre 1,500 y 2,000 neoyorquinos mueren a causa de la gripe estacional y la neumonía, la cual puede desarrollarse como una complicación de la gripe.

Las autoridades sanitarias recalcaron que las vacunas contra la gripe “son seguras y constituyen la mejor forma de protegerse” contra la influenza, ya que “si se contrae gripe después de vacunarse, la vacuna reduce el riesgo de sufrir una enfermedad grave, ser hospitalizado o morir”.

El Alcalde Zohran Mamdani recibe la dosis de la vacuna contra la influenza. Crédito: Ryan Murphy/Pool Photo | AP

“Cualquier persona puede enfermarse gravemente a causa de la gripe y sufrir complicaciones serias. Sin embargo hay grupos que tienen mayor probabilidad de padecer una enfermedad grave, ser hospitalizados o incluso morir a causa de la gripe como los niños menores de 5 años, especialmente los menores de 2 años, personas de 65 años o más y personas embarazadas y aquellas que han dado a luz en las últimas dos semanas”, mencionó el Departamento de Salud.

Al mismo tiempo destacó que dentro del grupo de personas más vulnerables de desarrollar enfermedades graves tras contagiarse de la influenza, si no están vacunados, se encuentran las personas con ciertas afecciones de salud, como el asma, enfisema y otras enfermedades pulmonares crónicas. También, enfermedades cardíacas, renales o hepáticas, trastornos sanguíneos, como la anemia, diabetes, problemas inmunitario debilitados, obesidad y quienes hayan sufrido accidentes cerebrovasculares.

“Todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben vacunarse contra la gripe cada año, incluso si ya han recibido la vacuna o han padecido la enfermedad en temporadas anteriores”, enfatizó el Departamento de Salud.

“Es especialmente importante vacunarse si corre un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave, ser hospitalizado o morir a causa de la gripe”, señalaron. “Esto incluye a niños pequeños, adultos mayores, personas embarazadas y personas con ciertas afecciones médicas subyacentes. Es trabajador de la salud, cuidador o tiene contacto cercano con personas que pertenecen a un grupo de alto riesgo”.

En los cinco condados, tanto en hospitales, como en clínicas comunitarias y farmacias las autoridades de salud están aplicando la vacuna contra la influenza y también recomiendan ponerse al mismo tiempo otras vacunas, incluidas las del COVID-19 y, si reúne los requisitos, las vacunas contra el VRS (virus respiratorio sincitial).

“Los neoyorquinos que deseen vacunarse pueden utilizar el sitio web del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York para encontrar información y recursos de salud, incluidos los servicios de vacunación”, concluyó el Departamento de Salud de la Gran Manzana.

Y dando ejemplo para que otros pongan el brazo, en la tarde de este viernes, el alcalde, Zohran Mamdani, se vacunó contra la influenza, al lado del excandidato republicano a la alcaldía, Curtis Sliwa, a quien le dio apoyo al momento del chuzón, agarrándole la mano, en un consultorio médico en Fort Greene, Brooklyn.

“Este no es el tipo de chuzones que solíamos darnos”, le dijo Sliwa al Alcalde. “Ya saben que él obtuvo más votos que yo; es más popular que yo. Pero no tienes músculos más grandes”.

Y mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que vacunarse contra la gripe reduce hasta en un 60% el riesgo de tener que recibir ayuda médica por esa enfermedad, el mandatario de la Gran Manzana ha arreciado su mensaje a que más neoyorquinos se mantengan sanos.

“Debemos seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, tanto por nosotros como por nuestras familias y vecinos. Y la forma más eficaz de lograrlo es vacunándose”, dijo el mandatario local.

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