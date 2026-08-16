Nueva Zelanda retira su apoyo a la reelección de Infantino y exige a la FIFA someterse a una revisión externa

Gianni Infantino comienza a perder aliados tras su intento fallido de privatizar el Mundial. Ahora, la Federación de Futbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció el pasado viernes que retira su apoyo a la candidatura del abogado para su reelección como presidente del organismo.

La NZF incluso solicitó a la FIFA someterse a una revisión externa e independiente para evaluar la gestión de Infantino al frente. La federación explicó en un comunicado que, tras una “cuidadosa consideración”, encontró que determinadas decisiones y actuaciones dentro de la FIFA han contribuido a un deterioro de la confianza y a una mayor división en el fútbol internacional.

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La Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda retira su apoyo a Gianni Infantino (presidente de la FIFA), afirmando que no votará por su reelección. pic.twitter.com/wUGqqzLGKC — La Red Ecuador (@laredecuador) August 14, 2026

En este sentido, el organismo ve oportuna una revisión independiente para recuperar la credibilidad y la confianza en la administración del futbol mundial.

La federación neozelandesa defendió que es menester reforzar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, principios que considera fundamentales para mantener la confianza en la gestión del futbol mundial.

Junto a la Federación Oceánica están Estados Unidos Soccer, Canada Soccer, la UFC (Unión Caribeña de Fútbol) y la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol), quienes pidieron un “cambio significativo dentro de la gobernanza de la FIFA”.

A esta corriente también se suma la Asociación de Futbol de Irlanda (FAI), que el pasado jueves también retiró su respaldo a Infantino para optar a un cuarto y último mandato en el Congreso de la FIFA previsto para marzo de 2027.

Antes, Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia y Países Bajos también habían retirado su apoyo al dirigente. La espiral de rechazo parece ir haciéndose más grande. No obstante, Infantino mantiene apoyos dentro del mundo del fútbol.

La Confederación Africana de Futbol (CAF) y la Confederación Sudamericana (Conmebol) han respaldado su continuidad, mientras que Qatar, Marruecos, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán expresaron el pasado jueves su “pleno apoyo” al presidente de la FIFA y su confianza en su liderazgo.

Dentro del mundo político, Infantino también ha ganado apoyo mediático. Recientemente, el presidente Donald Trump salió en defensa de Infantino y afirmó que sería “un terrible error” sustituirle, tras destacar el éxito del Mundial de 2026 celebrado en México, Canadá y Estados Unidos.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato. Sin embargo, su proyecto de privatizar la FIFA le está costando un alto precio reputacional y mediático que ya empieza a costar capital político dentro de su gestión.

El plan de Infantino, del cual tuvo que retractarse hace pocos días, y con el que la FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise, está generando todo un cisma futbolístico de consecuencias no dimensionadas aún.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). La FIFA había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares.

Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados vinculados con la familia y el entorno de Trump para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.



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