Madre muere en un bar de Brooklyn víctima de una bala perdida en medio de un tiroteo

Una madre de cinco hijos, de 33 años, perdió la vida desangrada en el baño de un bar de Brooklyn, luego de correr a pedir ayuda cuando una bala perdida la alcanzó en medio de una pelea callejera el domingo en la madrugada, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) explicó que el tiroteo se produjo cuando estalló un altercado entre un grupo de alrededor de 100 personas frente al Ooh La La Lounge, cerca de la intersección de Bergen Street y Howard Avenue, cerca de las 2:23 de la madrugada en Crown Heights.

Los funcionarios señalaron que una bala perdida alcanzó a Sofronnie Hartzog en la espalda y a un hombre de 34 años en el abdomen; los dos eran víctimas inocentes dentro de toda la pelea.

Los paramédicos la llevaron de urgencia al centro médico One Brooklyn Health-One Brookdale Hospital Medical Center, donde fue declarada muerta.

“La mataron, eso fue lo que pasó”, declaró su tía, Melinda Hartzog, muy consternada por la situación.

“Era la mejor persona del mundo”, dijo, y añadió que su sobrina dejó cinco hijos huérfanos.

Una residente cercana, Jennifer Ortiz, describió a la madre como alguien cariñosa que siempre vestía a sus hijos con ropa bonita, comprometida con su maternidad al 100%, informó New York Post.

“Eso dice mucho, porque soy madre de cinco hijos”, manifestó a las afueras de la casa de Hartzog en Gravesend.

“Siempre están juntas. Siempre están sonriendo, y la niña siempre lleva el pelo arreglado”, agregó.

“Me he quedado sin palabras.”

El hombre víctima del mismo tiroteo se encuentra en condición estable en el hospital NYC Health and Hospitals/Kings County Hospital.

Hasta este momento no se ha aclarado cuál fue el motivo de la pelea.

De acuerdo con las fuentes, dos hombres que coincidían con la descripción de los sospechosos del tiroteo fueron arrestados, pero fueron dejados en libertad luego de que la policía se diera cuenta de que no estaban involucrados en el hecho.

El NYPD sigue tras la pista de los delincuentes que causaron la muerte de la mujer inocente.

Sigue leyendo:

• Arrestan a sospechoso de tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia que dejó cinco heridos

• Trump abraza a padres de niño latino de 12 años asesinado por una bala perdida en El Bronx: “Qué cosa tan horrible”

• Otro adolescente baleado en Nueva York: 3er caso en 4 días