Otro adolescente baleado en Nueva York: 3er caso en 4 días

Un adolescente de 17 años recibió dos disparos en el pecho ayer a plena luz del día frente a una escuela para alumnos con necesidades especiales en El Bronx (NYC).

Fue el 3er menor baleado en El Bronx en un lapso de apenas 4 días, luego de dos fallecidos. En el ínterin una mujer fue fatalmente baleada dentro de su auto cuando llegaba a casa, frente a su hijo, en ese mismo condado. En tanto, esta semana NYPD anunció que había decomisado más de 3,200 armas en 2026 y que los homicidios han caído a mínimos históricos.

Según la policía, la víctima de 17 años fue atacada en la parte trasera de un edificio de apartamentos en Prospect Av cerca de Grote St, en el barrio East Tremont, frente a la escuela P.S. X188, alrededor de las 2:37 p.m. del viernes. Los servicios de emergencia trasladaron de urgencia al adolescente, residente de la zona, al Hospital St. Barnabas en estado crítico y luego su condición pasó a ser estable.

Un testigo relató que el agresor se encontraba con un grupo de hombres cuando efectuó cuatro disparos a quemarropa. “Se le acercaron y empezaron a disparar. ¿Ve los agujeros de bala en aquel auto blanco? Ahí es donde le alcanzaron”, dijo a Daily News un testigo mientras señalaba un Toyota Camry blanco acribillado a balazos.

La víctima caminó tambaleándose hasta que finalmente se desplomó, según el testigo, quien pidió mantener el anonimato. “Estaba boca arriba, pero aún se movía… Le habían disparado en el pecho”. Además indicó que el grupo que acompañaba al agresor huyó hacia el sur por Prospect Avenue hasta Garden St, donde dispararon contra otro hombre sin llegar a herir a nadie.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que Nueva York reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Al menos nueve menores de 18 años han sido víctimas de homicidios en la ciudad de Nueva York en lo que va de año, acotó ABC News.

Este mes José Kuilan fue detenido como sospechoso de una infracción vial y terminó siendo acusado por un homicidio a balazos que había sucedido unas horas antes en El Bronx (NYC). Además un trabajador fue baleado dentro de una bodega durante un presunto robo en el Bajo Manhattan (NYC).

En julio Luis Belis fue detenido por cargos de homicidio por el tiroteo de Jair Javier Vinces Cobena sucedido en marzo en Queens (NYC), en lo que parece haber sido un acto de sicariato. También el mes pasado Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por ese homicidio. Además William Ferrer fue acusado del tiroteo en el que murió el niño Jacob Freytes de 12 años y resultaron heridos otros dos hombres.