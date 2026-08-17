Sergio Busquets vuelve al FC Barcelona como entrenador asistente

Un refrán asegura que el buen hijo siempre vuelve a casa. Este lunes esa máxima se ha cumplido con Sergio Busquets. El mediocampista regresó al FC Barcelona para desempeñarse como entrenador asistente del filial del equipo.

El club condal anunció hoy que Busquets se sumará como entrenador de otro exjugador y gloria del Barca como Juliano Belletti. La noticia la dio a conocer el filial del equipo blaugrana en X, el Barca Athletic.

“Sergio Busquets se incorpora al Barça Atlètic como técnico asistente. La leyenda blaugrana regresa al club y se integra en el equipo de trabajo de Juliano Belletti mientras realiza el curso de entrenador”, informaron.

Sergio Busquets s’incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent



La llegenda blaugrana torna al Club i s’integra en l’equip de treball de Juliano Belletti mentre realitza el curs d’entrenador



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¿Por qué vuelve Busquets como entrenador del Barca B?

Todo parece indicar que Busquets seguirá los pasos de Guardiola y muchos otros jugadores. Se convertirá en entrenador y ya está haciendo el curso formativo para ello.

Por esta razón. El FC Barcelona le ofrece una oportunidad junto a otra gloria deportiva de la institución. Aunque en el comunicado también explicaron que la incorporación de Busquets obedece a “su experiencia, sus conocimientos y su manera de entender el juego”.

Todos esos atributos “pasan a formar parte del equipo de trabajo de Juliano Belletti, con el objetivo de contribuir al crecimiento y a la formación de los jóvenes futbolistas del filial azulgrana”.

Busquets había abandonado la institución catalana en 2023, cuando puso fin a 15 años en el mediocampo culé para emigrar a Inter Miami, donde concluyó su carrera con el título de la MLS en 2025.

Con Inter Miami disputó más de 100 encuentros en tres temporadas. Anotó un solo gol e hizo lo que mejor sabía hacer como jugador: la circulación del equipo.

En 2025 intentó 2.563 pases con 89 % de precisión, casi ocho duelos por partido, 57 faltas recibidas, 34 cometidas y solo seis amarillas. En ataque aportó poco: 10 regates exitosos en toda la campaña, pero sostuvo el ritmo y la salida del equipo campeón de la MLS 2025.

Antes de llegar a Miami, maravilló a Europa con sus 722 partidos con la camiseta blaugrana, con la que logró 32 títulos, repartidos en nueve Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

También gozó de una ilustre trayectoria en la selección de España, a la que representó en 143 ocasiones y con la que conquistó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.



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